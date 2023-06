Cătălin Botezatu, la un pas de tragedie! Designerul era să fie sfâșiat de un rechin: „M-am întors și am văzut coada”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai renumiți designeri din România, numele lui fiind cunoscut și peste hotare. Iar pentru asta a muncit mult și încă o face. Însă, vedeta nu uită nici de relaxare, așa că atunci când are timp liber bifează tot felul de vacanțe exotice. Din una dintre aceste escapade era să nu se mai întoarcă. Cătălin Botezatu a fost extrem de aproape să fie sfâșiat de un rechin.

Anul trecut, cazul turistei din Egipt, care a murit după ce a fost mușcată de rechin, făcea înconjurul lumii. Ei bine, printr-o situație similară era să treacă și Cătălin Botezatu. Pentru că ne aflăm în plin sezon estival, designerul și-a amintit de cea mai lungă și una dintre cele mai frumoase vacanțe din viața lui. El a plecat pentru trei luni în America de Sud.

Atunci când a ajuns în Galapagos, s-a bucurat de o croazieră pe un yacht de lux. Designerul și-a dorit să facă diving, dar a avut parte de o surpriză. S-a îndepărtat de grup și nu și-a dat seama că un rechin îi dădea târcoale. Din fericire, l-a observat în ultima secundă și a reușit să se salveze, însă a tras o sperietură pe cinste.

„Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud (…) am aterizat în Bora Bora o lună și prin zona Galapagos era să mă mănânce puțin un rechin. E o poveste lungă.

Eram pe un yacht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune. Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă. M-am uitat spre yacht, am văzut că-mi făceau toți semne, le-am făcut și eu semn. La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat. Am venit repede către yacht și am scăpat”, a declarat Cătălin Botezatu, la Antena Stars.

(CITEȘTE ȘI: DRAMA LUI CĂTĂLIN BOTEZATU! DESIGNERUL VESTIMENTAR, DEZVĂLUIRI DUREROASE DIN COPILĂRIE: “NU MAI SUPORTAM CA …”)

Cătălin Botezatu, planuri pentru vară

Deși atunci când vine vorba despre vacanțe, Cătălin Botezatu este un expert, în această vară nu o să bifeze niciuna. Designerul este prins în tot felul de proiecte și nu își permite să ia o pauză lungă. Pe lângă asta, trebuie să se pregătească intens pentru săptămâna modei de la New York, dar și pentru cea de la Paris.

Așa că planurile de vacanță le-a amânat pentru toamnă sau iarnă. Abia atunci o să se bucure de puțin timp liber, iar cel mai probabil o să aleagă o destinație de vacanță cât mai departe de România, într-un loc cu mult soare.

„Nu am planuri de vacanță vara asta, la iarnă. Toată vara, până în octombrie, la sfârșit, am prezentări de modă, din septembrie sunt săptămânile modei la New York și la Paris, cu târgurile aferente, poate din noiembrie ceva. Dar și când o fi …”, a mai spus designerul.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU ȘI-A RECUNOSCUT PREFERINȚELE ÎN MATERIE DE AMOR: „ÎMI PLAC…”. DESIGNERUL A PUS CAPĂT TUTUROR SPECULAȚIILOR)