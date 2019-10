Cătălin Botezatu, OUT de la Kanal D! Care este motivul

Cătălin Botezatu ”ținea” o rubrică în emisiunea prezentată de Teo Trandafir, numai că problemele de sănătate l-au obligat să renunțe. Designerul a fost supus, într-o clinică din Turcia, unei intervenții chirurgicale, iar recuperarea este una de durată. Acesta este motivul pentru care planurile pe termen mediu și lung ale designerului suferă transformări radicale.

La începutul lunii decembrie, Cătălin Botezatu va împlini 53 de ani. Vedeta a luat decizia de a se dedica, exclusiv, recuperării, iar proiectele sale profesionale rămân în stand-by. Firește, şefii de la Kanal D iau în calcul ca Botezatu să fie înlocuit și în show-ul ”Bravo, ai stil”, acolo unde cunoscutul designer este jurat. E drept că Botezatu este o figură emblematică în respectiva emisiune, comentariile sale pertinente fiind, adeseori, ”spumoase”, însă vedeta nu poate lăsa sănătatea într-un plan secund, cu atât mai mult cu cât experiența dificilă prin care a trecut, de curând, l-a marcat.

Raluca Bădulescu i-a fost alături lui Cătălin Botezatu, în momentele dificile, iar un mesaj transmis de ea i-a emoționat pe fanii designerului. Raluca Bădulescu a făcut publică o poză de colecție pe care o are cu designerul, iar în dreptul acesteia a scris un mesaj elocvent: “REGELE meu superb, @catalinbotezatu1 👑❤️, suntem alaturi de tine, soarele nostru,cu toata inima si tot sufletul; insanatoșire grabnica, te iubesc mai mult decat pot spune cuvintele ❤️🙏🏻 He is the ONE #soulmates #onelove #getwellsoon #prayers🙏 #my❤️#king 👑”, a scris vedeta pe contul ei oficial de Instagram.

Cătălin Botezatu, primele declarații după ce i-a fost extirpată tumora

Cătălin Botezatu a urcat pe conturile sale de socializare o înregistrare în care le mulțumește tuturor pentru mesaje, mai ales apropiaților care s-au îmbarcat de urgență în avioane și au mers la el, în clinica din Istanbul, unde a fost operat la colon. Celebrul designer a dezvăluit că starea lui de sănătate este una bună, acum, și că se află în perioada de recuperare, una extrem de grea.

“Bună, dragii mei! După o absență de 20 de zile, iată că intru din nou în contact cu voi. O fac în primul rând pentru a vă mulțumi, pentru că au fost atât de multe… mii de mesaje pe toate rețelele de socializare, încât mă simt onorat și mă simt mai iubit ca niciodată. Vă mulțumesc, începând cu prietenii mei, care s-au urcat în avioane în momentul în care au aflat de ceea ce mi se întâmplă, până la persoane care mi-au scris din toate colțurile lumii; și care au sunat neîncetat și care mi-au transmis neîncetat zeci, sute de mesaje, interesându-se de viața mea”, declara Cătălin Botezatu.

În urma operației care a durat șase ore, medicii turci i-au extirpat lui Cătălin Botezatu jumătate de colon și i-au făcut chimioterapie hipertermică, o procedură prin care au îndepărtat orice risc de extindere a infecției în organism. Bote are probleme de sănătate, din 2015, și cu inima și are montate și cinci stenturi până în prezent.