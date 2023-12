Cătălin Botezatu petrece Revelionul în stil mare, chiar în Miami: „Cea mai fițoasă locație” + Ce superstiții respectă cu sfințenie în noaptea dintre ani

Mai este foarte puțin timp până când o să întâmpinăm cu brațele deschise noul an, iar vedetele se pregătesc intens pentru petrecerea de Revelion. La fel face și Cătălin Botezatu, care are planuri mari pentru noaptea dintre ani. Unde va petrece designeru-ul și ce superstiții respectă?

Anul 2023 a fost unul intens pentru Cătălin Botezatu, iar 2024 se anunță la fel de plin. Așa că designerul are de gând să se bucure intens de vacanță și va petrece Revelionul în stil mare, așa cum obișnuiește. În acest an, petrecerea se ține la Miami, într-o locație exclusivistă. Designerul are planuri mari, dar nu uită nici de „regulile” pe care le respectă cu sfințenie în noaptea dintre ani.

Cătălin Botezatu, Revelion de cinci stele

În ultima perioadă, Cătălin Botezatu a stat departe de România și va petrece și Revelionul departe de casă. Acesta a fost în New York, însă pentru noaptea dintre ani s-a mutat în Miami. Acolo se va distra la trecerea dintre ani și are în plan o petrecere grandioasă.

Mai exact, Cătălin Botezatu a dezvăluit că de Revelion se va bucura de atmosfera dintr-o locație de fițe, cea mai de fițe și va petrece așa cum doar el știe. Distracția, mâncare bună, buturile scumpe și atmosfera incendiară sunt garantate.

„Am fost și la New York, iar de două zile am ajuns la Miami. Aici o să fac un Revelion super spectaculos, în cea mai fițoasă locație”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit playtech.ro.

De asemenea, Cătălin Botezatu a mărturisit că de mult timp pentru noaptea dintre ani are câteva superstiții pe care le respectă cu sfințenie. Nu îi lipsesc lenjeria roșie, banii din buzunar și strugurii de pe masă. Iar la miezul nopții așterne pe o foaie de hârtie toate dorințele pe care le are pentru noul an.

„De Revelion, port mereu chiloți roșii, pun bani în ciorapi, ca să calc pe bani tot anul, mănânc 12 boabe de struguri, îmi pun câte o dorință pentru fiecare lună a anului. Eu îmi bag bani și în toate buzunarele, ca la miezul nopții să țipi și să pui mâna pe bani, să ai tot anul. La miezul nopții, eu scriu un bilețel cu tot ce vreau să se împlinească pentru anul viitor. Îl păstrez în husa telefonului sau în portofel și, treptat, bifez tot ce s-a întâmplat bun. Poate că rămâne o dorință neîmplinită, dar și din aceea uneori se mai întâmplă ceva”, a mai spus Cătălin Botezatu.

