Cătălin Botezatu rupe tăcerea! Ce relație are cu copiii săi, de fapt: ”Asta e cel mai important!”

Cătălin Botezatu (57 de ani) a deschis cutia Pandorei și a răspuns celor mai incomode întrebări despre viața sa personală. Designerul a spus adevărul despre relația pe care o are cu cei doi copii pe care îi are, dar și despre dorința sa de a deveni din nou tătic.

Invitat în emisiunea lui Mădălin Ionescu, Cătălin Botezatu a vorbit liber și asumat despre viața din spatele omului de succes, despre statutul de tată și, de ce nu, de viitor tată al unei fetițe. Designerul nu a fost niciodată căsătorit, însă a avut numeroase aventuri amoroase, aventuri din care au rezultat doi copii, moștenitori pe care a decis să-i țină departe de atenția publică și de lumina reflectoarelor.

Cătălin Botezatu are doi copii, ambii băieți, însă, de-a lungul anilor, a preferat să fie cât mai rezervat cu declarațiile în ceea ce privește relația pe care o are cu moștenitorii săi. Întrebat care este relația dintre el și moștenitorii săi, acesta nu a oferit detalii și s-a rezumat la a spune că acest subiect din viața sa personală este un subiect tabuu, însă a dezvăluit că ține legătura cu băieții lui

Deși este curtat de o mulțime de doamne și domnișoare, Cătălin Botezatu a mărturisit că este un bărbat singur, mult prea libertin pentru a duce o relație serioasă cu o femeie. Chiar și în aceste condiții, designerul recunoaște că își dorește să devină din nou tată, tată de fată, însă asta nu înseamnă că trebuie să aibă loc într-o căsnicie.

”Sunt singur, dar e mai bine așa. Nu am timp să am grijă de mine. M-ar încurca mult o relație. Sunt foarte libertin, nu îmi place să depind de nimeni, să dau socoteală cuiva, să îmi controleze telefonul… Mi-aș dori un copil, dar nu neapărat o căsătorie, mi-aș dori o fetiță. Vreau să am grijă de el și să-l crească. Nu să mi-l dea mie, să despart o mamă de un copil”, a mai spus Cătălin Botezatu.