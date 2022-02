Cătălin Botezatu, la un pas de moarte. Cum a aflat acesta că suferă de cancer?

Designerul vestimentar, Cătălin Botezatu, a descoperit în urma unui control medical periodic faptul că are cancer. A crezut că are apendicită, dar când a făcut mai multe investigații, a văzut că suferea de boala secolului.

În urmă cu doi ani, Cătălin Botezatu a trecut prin clipe teribile. A mers la o clinică pentru a-și face un control periodic și a descoperit că suferă de cancer. Acesta le-a povestit medicilor că anumite înțepături în partea dreaptă l-au pus pe gânduri pe bărbat, așa că a făcut câteva investigații suplimentare.

Cum a descoperit Cătălin Botezatu că suferă de cancer?

Așadar, pentru că simțea din când în când ușoare înțepături în zona dreaptă, creatorul de modă a fost supus unui test ecograf. Rezultatul a arătat că are apendicită, însă abia atunci când bărbatul a ajuns pe masa de operație a primit vestea care i-a dat viața peste cap: cancer la colon.

„Mă simțeam ok, doar că eu de două ori pe an îmi fac un check-out complet.

După ce am terminat analizele generale, i-am spus medicului că simt o serie de înțepături în partea dreaptă.

Specialistul turc mi-a propus să mă supună unui test ecograf foarte performant, unde a descoperit că am o formă mai ciudată de apendicită. M-am operat în România, și aici au descoperit că, de fapt, în spatele apendicelui era o tumoră. Mi-au spus că e cancer.

Tratamentul de după l-am urmat în Turcia, acum sunt vindecat, am urmat un tratament care încă în România se face empiric”, a povestit Cătălin Botezatu, pentru CIAO.

Bote a fost la un pas de moarte

Cătălin Botezatu a povestit că nu operația a fost cea mai grea experiență din viața sa. Designerul și-a văzut moartea cu ochii, căci la scurt timp de la operație a făcut o hemoragie internă, care i-a pus în pericol viața.

„Am mai avut o problemă. Înainte de a face operația, am întrebat medicul cardiolog cât rezistă inima la anestezie. Mi s-a spus maxim trei ore, trei ore și ceva. Operația mea a durat șase ore. Diferența a fost ușor pe viu. N-am simțit atunci foarte tare durerea, ci când am ieșit din anestezia totală, am simțit că înnebunesc, că mi se crapă tot. A fost urât, pentru că la câteva zile după ce această operație reușise, un mușchi s-a rupt și am făcut hemoragie internă.

Norocul meu a fost profesorul care m-a operat, stătea aproape de spital. A venit în câteva minute, a spus: moare! Pierdusem foarte mult sânge. A scos dintr-o sală de operație un pacient, care nu era așa de grav, l-a pus în așteptare, pe hol, m-a băgat pe mine. Eu tremuram, le era frică să nu fac stop cardiac. M-au despicat, eram operat de trei zile, aveam copci. Nu au mai avut răbdare să le scoată normal, le-au tras repede și au tăiat pe aceeași operație proaspătă, făcută în urmă cu trei zile. Eram cadavru, slăbisem 50 și ceva de kg, nu puteam să mă ridic din pat deloc„, a povestit Cătălin Botezatu, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță.

