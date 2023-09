Cătălin Cazacu a lovit la o sexy-blondină! Tinerica apetisantă l-a vrăjit cu păhărelul: ”Ia de-aici guriță!”

Cătălin Cazacu e mare crai! După despărțirea de Ramona Olaru, a ”lovit” în stânga și-n dreapta. Bună perioadă pentru el, să alerge din floare-n floare. Relații de scurtă durată, dar așa-i place acum prezentatorului de la Antena Stars. De curând, s-a lipit de o sexy blondină. În club la Nuba s-a întâmplat, când privirile li s-au intersectat. Și a început jocul. Interesant! CANCAN.RO a surprins totul, iar imaginile pe care vi le prezentăm, în exclusivitate, nu trebuie ratate!

Atracție la prima vedere a fost, iar iubăreții s-au ”aruncat” în ringul de dans. Nicidecum fără aprovizionare! Și-au luat licoarea lângă ei, însă doar un pahar. Să bea amândoi, ca doi vechi îndrăgostiți, ce dacă abia se ”filaseră”. Au dansat frumușeii, iar el a sorbit-o lung și ”apăsat” din priviri pe a lui cucerire blondă. Și acum vine momentul inedit.

Cătălin Cazacu, fermecat de sexy-blondină!

Sexy-blondina îi întinde păhărelul, parcă-i zice: ”ia de-aici guriță!” Iar Cătălin soarbe. Apoi prinde paharul în mână și continuă dansul. Fata dispare în mulțime, în timp ce fostul iubit al Ramonei Olaru se retrage lângă niște amici. Distracția continuă, iar Cazacu o reîntâlnește, nu după mult timp, pe sexoasa lui. Și iar se dezlănțuie sentimentele! Dar totul are un final. Cei doi se retrag, în miez de noapte. Că vor forma un cuplu de durată e greu de spus. Cazacu încă mai are chef să zburde.

Mai mult, are și multe proiecte pe cap și timp de iubit…ceva mai puțin! Tocmai ce și-a scos și restaurantul la vânzare, pentru că este plecat mai mult prin țară decât stă pe lângă afacerea lui.

Nouă luni s-a ocupat de restaurantul de pe lângă Mall Promenada, doar că a decis, acum, să renunțe. Prezentatorul de la Antena Stars, alături de Natalia Mateuț, a explicat motivele pentru care nu mai vrea afacere.

”Sunt foarte ocupat cu toate proiectele mele, pentru că e ceva foarte drag mie. Am și început un proiect foarte mare. Petrecerile alea pe care le fac eu… Am început să plec cu ele prin țară și, din păcate, din patru săptămâni cât are luna, eu trei sunt plecat. Și nu e normal, nu mă pot ocupa de afacere așa cum trebuie. Restaurantul este funcțional, se mănâncă și acum, dacă te duci vezi. E perfect! Eu nu-l vând pentru că nu merge, ci pentru că nu mai am cum să mă ocup de el”, a dezvăluit Cătălin Cazacu, pentru CANCAN.RO.

