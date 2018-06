Cătălin Cazacu a ales să răspundă sincer unor întrebări mai delicate. Întors de mai bine de o lună din Republica Dominicană, acolo unde a fost semifinalist la Exatlon, motociclistul a fost văzut în compania mai multor domnișoare. Ieșirile lui au fost mai mult noaptea, prin cluburi, unde a fost surprins în ipostaze care au lăsat loc de speculații. (Console si accesorii gaming)

Cătălin Cazacu s-a refăcut complet după experiența de la Exatlon. Acum, sportivul și-a revenit complet și a fost văzut petrecând până în zori alături de prieteni și de anumite domnișoare. Cazacu a recunoscut că a avut parte de „nopți fierbinți" de când s-a întors de la Exatlon.

„Am ieșit de câteva ori, am fost văzut, dar vă spun cu mâna pe inimă, între noi (el și femeile despre care s-a scris în presă n.r) nu s-a petrecut nimic. Da, am făcut dragoste de când m-am întors de la Exatlon, am avut întâlniri care s-au sfârșit în dormitor. Dar sunt un gentleman și nu o să spun despre cine e vorba. Dar vă garantez că nu e niciuna dintre cele speculate în presă. (…) Vreau o iubită care să mă respecte, să mă iubească și să mă înțeleagă. Da, vreau un suflet pe care să-l simt aproape!", a declarat Cătălin Cazacu pentru wowbiz.ro.

Ce spune Cătălin Cazacu despre Claudia Pavel

Cătălin Cazacu și Claudia Pavel s-au apropiat foarte mult în timpul emisiunii Exatlon. Atât telespectatorii, cât și colegii lor au spus că între cei doi este mai mult decât o prietenie.

„Despre prezentul meu sentimental… este un subiect despre care vreau să vorbesc foarte puțin, eu am fost acolo și nu am știut absolut nimic despre ce se întâmplă. Eu am fost sincer încă din prima zi. Acum sunt bine, sunt fericit, mă bucur de o perioadă minunată din viața mea. Atât eu, cât și Claudia, am fost oameni sinceri, care au făcut exact ceea ce au simțit. Ce s-a văzut pe cameră, exact acel lucru s-a întâmplat. Am reușit să descopăr acolo un om minunat (n.r. Claudia Pavel), frumos, pe care o să îl admir toată viața și vorbind foarte mult, ajungi să empatizez. Unul dintre lucrurile frumoase pe care le-am câștigat din acest proiect a fost prietenia cu această femeie superbă și minunată, pe care o cheamă Claudia Pavel”, a explicat Cătălin Cazacu pentru revista Viva!.