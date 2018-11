Cătălin Cazacu, decizie grea! Și-a vândut casa! Ce a făcut vedeta cu banii

Cătălin Cazacu a fost nevoit să-și vândă casa în care a copilărit, la Brașov. Avea nevoie de bani, astfel că a renunțat la moștenire.

„Braşov este un oraş drag mie din mai multe puncte de vedere şi nu doar pentru că este frumos, ci pentru că până la 7 ani am crescut acolo la bunicii mei. Am iubit-o pe bunica mea enorm, mai ales că ea m-a crescut în mare parte atunci când părinţii mei se chinuiau să muncească pentru a ne oferi nouă, odraslelor tot ce e mai bun pe lume. Dar şi mai interesant este că şi ea m-a iubit enorm atât încât în testamentul ei mi-a lăsat mie casa în care am crescut", a explicat Cazacu pe blogul său.

„Ştiu că există vorba să nu vinzi casa părintească, dar fiind vorba despre mine, probabil îţi dai seama cam ce s-a întâmplat. Plecarea ei s-a nimerit să fie cu scurt timp înainte de a merge ca pilot în Campionatul Mondial, ceea ce pentru orice pilot din România echivalează cu un miracol. Pe scurt, proiectul în care eu eram angrenat ca pilot întregise cea mai mare parte din buget pentru a se finaliza doar că lipsea o parte, ce credeţi, suma pe care eu o încasasem pe casa bunicii. Aşa că ce face Cazacu, exact, pune de la el banii. Probabil o decizie pe care niciun om normal şi raţional nu ar fi făcut-o", a mai spus Cazacu, potrivit wowbiz.ro.

Pentru a putea participa la CM de motociclism, Cătălin Cazacu şi-a vândut casa în care a copilărit. „Nu o să stau aici să vă spun cât de nepreţuit a fost ceea ce am simţit şi trăit acolo ci o să sar câteva etape, cam peste vreo doi ani înainte, când datorita notorietăţii şi experienţei căpătate acolo, am semnat un contract de imagine exact, dar exact, pe ce sumă crezi? Pe aceea pe care o încasasem pe casă. Tu acum trage ce morală vrei. Eu ţi-am spus ce am făcut eu şi probabil aş face oricând pentru ceea ce cred eu”, a încheiat Cazacu.

Cătălin Cazacu, împăcare cu iubita

Ultima escapadă nocturnă a lui Cătălin Cazacu nu a trecut neobservată de iubita știristă. După ce a fost prins pe picior greșit cu „Bombardiera de la Bamboo", prezentatorul de la Kanal D pare că ar fi în stare de orice ca să își îmbuneze iubita.Împăcarea costă scump, iar acest lucru l-a simțit pe pielea lui și faimosul Cătălin Cazacu, care trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu sexy-știrista Ilinca Obădescu.

După ce, în urmă cu câteva zile, v-am dezvăluit, în premieră, că vedeta de la Kanal D ar fi „atentat” la ex-iubita lui Tristan Tate, focoasa brunetă cunoscută drept ”Bombardiera de la Bamboo”, acum celebrul motociclist pare dispus să facă orice pentru a-i intra din nou în grații. Cătălin Cazacu și-a pus toate rotițele în mișcare și i-a pregătit iubitei o mega-surpriză. Mai exact, prezentatorul a plătit la o clinică de frumusețe din București mai multe servicii premium, de care urmează să beneficieze sexy-știrista Ilinca Obădescu.

Printre acestea se numără câteva tratamente de îngrijire a tenului, dar și câteva injecții cu acid hialuronic, de care iubita lui Cazacu poate să se bucure, evident dacă își dorește.