Giani Kiriță, înlocuit la emisiunea “Vulturii de noapte”, după ce a plecat la “Exatlon”. Cine va prezenta show-ul împreună cu Victor Slav și Cătălin Cazacu

In aceasta seara, de la 23:15, Giani Kirita va preda stafeta, inainte de plecarea in Republica Dominicana. S-a simtit in elementul lui in fiecare editie de pana acum a show-ului „Vulturii de noapte”, dar acum il asteapta o noua misiune importanta, aceea de antrenor al echipei Faimosilor, la „Exatlon”. In aceasta seara vom afla cine ii va lua locul lui Giani Kirita, langa ceilalti doi simpatici prezentatori, Victor Slav si Catalin Cazacu.

Giani Kiriță, înlocuit la “Vulturii de noapte”, după ce a plecat la “Exatlon”. Cine va prezenta show-ul împreună cu Victor Slav și Cătălin Cazacu

Lili Sandu, Raluca Ionescu (ex. Mandinga – n.r.), Vasile Calofir si Bogdan Vladau sunt invitatii acestei editii, iar indragita cantareata Nicole Cherry (Nicoleta Janina Ghinea – n.r.) va oferi un minirecital de exceptie, la „Vulturii de noapte”.

Giani Kiriță, mesaj impresionant pentru colegii săi de la “Vulturii de noapte”, înainte să plece în Republica Dominicană

Catalin Cazacu si Victor Slav s-au pregatit astazi, cum nu se putea mai bine, astfel incat colegul si prietenul lor, Giani Kirita, sa aiba parte de o seara de neuitat.

„Giani, aceasta este ultima ta editie «Vulturii de noapte», inainte de plecarea ta la si as vrea sa nu fiu eu cel mai emotionat! Pentru ca, asa cum bine stii, noi doi am petrecut mult mai mult timp decat … trebuia sa petrecem J (se refera la perioada )! Astazi este pentru ultima oara cand „zbori” cu doi vulturi J, eu si Victor, si te lasam sa iti faci de cap! Este petrecerea ta!” a fost meajul de intampinare a lui Catalin Cazacu catre Giani Kirita.

„Sa nu ma faceti sa plang! (…) Aveti grija pe unde «zburati» voi fara mine!”, le-a transmis, emotionat, Giani.

Atmosfera destinsa, incarcata de emotii, si condimentata de momente amuzante, fac din editia de astazi una de colectie. Giani are parte de nenumarate surprize din partea colegilor sai, Catalin si Victor. Giani va trebui chiar sa treaca un test, pus la cale de Catalin si Victor.

„O sa-ti facem un traseu iar tu va trebui, legat la ochi, sa-ti demonstrezi maiestria, pe care zici ca o ai”, i-a transmis Catalin Cazacu.

O alta surpriza pentru Giani a fost atunci cand acesta a primit mesaje de ramas bun din partea prietenilor si colegilor sai.

„Este a doua oara, intr-un singur an, cand ne despartim si devine tot mai greu. Vulturii tot vulturi raman, chiar daca zboara in directii diferite, asa ca eu te astept sa te intorci cat mai repede”, este mesajul lui Catalin Cazacu catre Giani.

De departe, cel mai emotionant moment pentru Giani a fost atunci cand, in platoul emisiunii, si-a facut aparitia mama acestuia, doamna Nina.

„Eu am spus ca niciodata nu o sa-mi arat emotiile, insa am ajuns in momentul in care am realizat ca este adevarata vorba . Ati fost alaturi de mine, mama a venit alaturi de mine si stiu ca se bucura pentru reintoarcerea mea la «Exatlon» insa, doar cu jumatate de inima, iar cu cealalta sufera pentru ca plec de langa ea. Mama intotdeauna a fost langa mine, m-a crescut si m-a educat ca eu sa ajung ceea ce sunt azi, cu bune si cu rele!” , a spus Giani Kirita, vizibil emotionat.

„Gandurile mele sunt cele mai bune pentru voi. Vreau sa va multumesc pentru ca am legat prietenia asta frumoasa si cred ca nimeni nu o sa ne desparta”, le-a transmis la plecare Giani Kirita colegilor sai.

Nu rata o editie de colectie „Vulturii de noapte” si afla cine ii va lua locul lui Giani Kirita in trio-ul Vulturilor, odata cu plecarea acestuia la „Exatlon”.