Cătălin Cazacu și Anna Roman s-au împăcat? Cum au fost surprinși cei doi în Zanzibar 

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste … cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă, dar relația s-ar fi destrămat din cauza infidelităților lui. Iată că dragostea adevărată învinge întotdeauna, iar în aceste momente vorbim despre o împăcare între cei doi.

După despărțirea provocată de infidelitatea fostului concurent de la Exatlon, dar și multe scandaluri și acuzații nimeni nu ar fi crezut că cei doi se vor împăca. Mai ales că în tot acest timp, atât Cătălin cât și Anna au încercat să-și găsească fericirea în brațele altor persoane. Iată însă că lucrurile nerezolvate dintre ei, dar și sentimentele puternice pe care le simt unul pentru celălalt au reușit să-i aducă din nou împreună.

Potrivit imaginilor pe care atât Anna, cât și Cătălin le-au încărcat în ultimele ore pe rețelele de socializare, se pare că cei doi se află într-o vacanță exotică în Zanzibar. Fotografiile și videoclipurile din aceleași locuri nu au fost singurele detalii cu care s-au dat de gol. La un moment dat, într-unul din filmulețele postate de Cătălin Cazacu pe Instagram, în timp ce mai mulți turiști învață pașii dansului Jerusalema alături de localnici apare și Anna. Brunetei nu i se vede fața, dar există un detaliu care o dă de gol, tatuajul de pe spate.

De ce s-au despărțit Cătălin Cazacu și Anna Roman

Deși în presă au existat tot felul de acuzații iar despărțirea nu a fost tocmai una frumoasă, Cătălin Cazacu susține că între el și Anna Roman a existat o lipsă de comunicare. Tocmai de aceea nu este deloc surprinzător că are o părere foarte bună despre cea pe care o ceruse de soție.

„Ceea ce a fost între mine și Anna Roman, mă refer la cum s-a terminat între noi, a fost o greșeală. Adică, de fapt, o lipsă de comunicare, o problemă la care niciunul nu am greșit, dar care s-a terminat urât. Asta e, are tot respectul meu, nu am de ce să fiu supărat pe ea și nu văd de ce să nu am avea o relație civilizată acum, la atât de mult timp după ce totul s-a terminat între noi”, a declarat Cătălin Cazacu, pentru WOWbiz.ro.

