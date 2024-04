Cătălin Cazacu și Natalia Mateuț sunt, de câteva săptămâni, ca marca de scrisoare în timpul liber. Au negat, însă, cu fiecare ocazie că ar forma un cuplu, dar cele mai recente imagini realizate cu cei doi de CANCAN.RO tind să-i contrazică. Zilele trecute, s-au prezentat la LOFT, au venit împreună, iar în local s-au dezlănțuit. Avem imaginile și le prezentăm în exclusivitate.

Cătălin Cazacu este, poate, cel “pofticios” burlac (cel puțin oficial) din showbiz. După “divorțul” de Ramona Olaru, nu a “iertat” nimic. A avut doar relații pasagere, așa cum îi plac ex-prezentatorului de la Antena Stars. De curând, s-a lipit de Natalia Mateuț, fosta lui colegă. Cei doi petrec foarte mult timp împreună, dar susțin că-s doar prieteni. În lumea mondenă circulă, însă, altă variantă.

Dansuri “fără număr” la LOFT

Ceva-ceva este cu siguranță, iar ipostazele în care au fost surprinși de CANCAN.RO îi cam dau de gol. Vineri seară, Cătălin Cazacu și Natalia Mateuț au ieșit la o nouă “zbenguială”. La LOFT s-a întâmplat, unde celebrul cântăreț german de gen latino-pop Lou Bega a susținut o reprezentație. A rezultat un “chef” cu șușoteli periculoase, cocktailuri cu vodcă și dansuri “fără număr”.

Imaginile, totuși, nu mint. Cei doi sunt foarte apropiați și oricine ar băga mâna în foc că formează un cuplu. De la LOFT au plecat împreună, aproape de închidere, după încă o petrecere de neuitat.

Cătălin Cazacu, despre căsătorie: “Nu se va mai întâmpla niciodată”

Altfel, Cătălin Cazacu a fost însurat cu Nicoleta Delinescu, cântăreața de muzică populară care i-a dăruit un fiu, Andrei. După separare, fostul prezentator de la Antena Stars a avut doar iubite de top, Ramona Olaru fiind cea mai celebră. Cei doi, însă, au pus punct relației în urmă cu mai multe luni. În cadrul unui interviu acordat pentru CANCAN.RO, Cătălin Cazacu a dezvăluit că nu va mai face niciodată pasul cel mare, preferând să rămână fără obligații, ca-n clipa de față.

“Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!”, a spus Cătălin Cazacu.

