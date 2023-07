Cătălin Crișan și-a deschis sufletul, într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO! Cum i-a schimbat destinul fiice sale: ”Nimeni nu se duce râzând la...”

La 55 de ani, Cătălin Crișan trăiește o a doua tinerețe. După două divorțuri, iubește din nou, are agenda plină cu concerte, scrie o carte, piese de teatru și are în plan să-și lanseze și autobiografia. Dar, mai presus de toate, este un tată tare mândru de cei trei copii pe care-i are, din căsnicia cu Lucia Bubulac (o fată, Daria, de 23 de ani și un băiat, Rariș, 20 de ani), și din cea cu Alina Cupșsa (o fiică de 12 ani). Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artistul a vorbit despre cum i-a influențat destinul Dariei, care a renunțat la Medicină, pentru a fi actriță, dar și despre cum vede iubirea, la 55 de ani și nu numai.

Cătălin Crișan a fost căsătorit de două ori, și ambele soții au fost medic, de profesie. La rându-i, și fiica cea mare, Daria, intrase tot la Medicină. Doar că a renunțat, iar în prezent este studentă la Institutul de Teatru și Film.

Artistul nu se ascunde și recunoaște cum i-a influențat destinul. De asemenea, acesta ne-a vorbit și despre ce sfaturi le-a dat celor trei copii ai săi și despre ce face, în prezent.

„Nu voiam să mă facă de râs”

CANCAN.RO: Ce mai faceți?

Cătălin Crișan: Sunt foarte bine. Cu concertele, termin a doua piesă de teatru, romanul la care scriu, iar apoi ma apuc de autobiografie. Cred că am multe de spus..

CANCAN.RO: Fiica cea mare a vă calcă pe urme, a intrat la UNATC… În ce măsură i-ați influențat destinul?

Cătălin Crișan: Eu am regizat o piesă cu profesorul de franceză, pe când era ea în ultimul an, la Liceul Șincai. M-a rugat directoarea. Am făcut casting, chiar am fost mai rău cu ea, din două motive obiective. Unul, că nu voiam să mă facă de râs, iar al doilea că nu doream să se facă pe ea de râs. Și am simțit că-i place. Și da, eu i-am sugerat să facă teatru.

Cum i-a influențat destinul fiicei sale cea mare

CANCAN.RO: Totuși, intrase la Medicină…

Cătălin Crișan: După ce a terminat a 12-a a intrat la Medicină. A văzut că nu e de ea. Eu i-am zis că nu mi-o închipui ca în fiecare zi, toată viața, să vadă intrând pe ușă oameni supărați. Pentru că nimeni nu se duce râzând la doctor. Că nu va putea să asimileze această energie negativă. Dar nu am crezut că se va întâmpla așa de repede. Și va renunța. Dar ea e un om care dacă dă la șase facultăți, la șase intră.

CANCAN.RO: Seamănă cu dumneavoastră din acest punct de vedere?

Cătălin Crișan: Cu mine nu seamănă în niciun caz. Ea aprofundează, e altfel. Eu aveam materii la care abia am trecut clasa, cum ar fi chimia. Ea era bună la toate.

Ce sfaturi le-a dat copiilor săi

CANCAN.RO: Nu umblau băieții după ea? Cum reacționați?

Cătălin Crișan: Ba da. Dar nu asta era o problemă, ci Doamne ferește, dacă nu umblau după ea. Am avut încredere în ea. Atât. Nimic mai mult, nu am ținut-o din scut. Am văzut că e cerebrală și că de multe ori gândește mult mai bine ca vârsta la care era.

CANCAN.RO: Ce sfaturi le-ați dat celor două fiice pe care le aveți și băiatului?

Cătălin Crișan: Un singur lucru le-am spus copiilor, să nu mă mintă. Să caște bine ochii, să nu se grăbească, să nu reacționeze la nervi.

I-a cunoscut toți iubiții fiicei sale

CANCAN.RO: Vă vedeți bunic?

Cătălin Crișan: Nu merg pe ideea de clasic, de rețetă. Când o să vrea ea, când se va îndrăgosti și va crede de cuviință să rfacă asta. Dar mi-ar plăcea să mai stea puțin, are doar 23 de ani. Dar nu contează ce vreau eu, ci ce își dorește ea.

CANCAN.RO: I-ați cunoscut vreun iubit?

Cătălin Crișan: Mi-a prezentat toți prietenii, dar nu a avut mulți. Nu mi-au plăcut toți. Dar nu i-am impus ceva anume, i-am spus doar ce părere am eu. Dar noroc că ea e stabilă în relație.

Nu mai vrea să fie tată din nou

CANCAN.RO: Dumneavoastră vă mai doriți copii?

Cătălin Crișan: Eu nu. Dar dacă o fi să fie, nu zic nu. Merg pe ideea că ce vrea Dumneezeu, oricând se întâmplă.

CANCAN.RO: Acum, la 55 de ani, iubiți mai matur?

Cătălin Crișan: Mi-e greu să zic… Iubirea e cel mai frumos sentiment. Te îndrăgostești sau nu. Că înveți din greșeli, da. Că ești mai precaut, da. Că nu te mai grăbești cu însuratul, și asta e adevărat. Dacă nu ar exista iubirea, ne-am duce naibii…Nu vedeți ce nenorociri sunt, chiar vorbeam cu Daria că omul de când a ieșit din peșteră nu a știut decât cum să se gândească la cum să-l omoare pe cel de lângă el.

