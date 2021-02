Cătălin Măruță a cerut ajutor pentru emisiunea lui de la Pro TV. Cine s-a oferit să-l sprijine, după ce s-a infectat cu COVID-19

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că prezentatorul de la Pro TV, Cătălin Măruță, s-a infectat cu COVID-19. Pentru că și-a dorit să fie în continuare alături de fanii săi și pentru că starea de sănătate i-a permis să muncească, acesta nu și-a neglijat emisiunea de pe Pro TV.

Cătălin Măruță nu s-a lăsat asa cu una, cu două și și-a continuat emisiunea de la Pro TV. Prezentatorul a amenajat acasă un adevărat studio de filmări și a continuat să facă ceea ce știe cel mai bine: să muncească pentru fanii săi!

A pus o cameră de filmat și s-a pus pe treabă, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. De această dată, în locul echipei de filmări de la Pro TV, soțul Andrei a avut un ajutor mai special: fiul lui, David și fiica sa, Eva, căci amândoi s-au străduit să îi creeze tatălui lor un mediu în care să se poată desfășura în voie.

„Ora 15 a venit, sufrageria a devenit studio de filmare! ? M-aș putea obișnuit cu munca de acasă. Am și band live: David și Eva! Ce ziceți? #de13ani #LaMaruta #ProTv” a scris Cătălin Măruță, din propria sufragerie.

David, fiul lui Măruță, s-a infectat și el cu noul coronavirus!

Cătălin Măruță are o formă ușoară a noului coronavirus, însă Andra se confruntă cu simptome mai delicate. Pe de altă parte, Eva Măruță, prințesa familiei, face față foarte bine bolii, avea să dezvăluie prezentatorul de la Pro TV. “Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID. Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile. Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva. David ne spune zilnic să îi facem și lui teste, pentru că el este departe de noi. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de suținere”, declara Măruță.