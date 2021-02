David, fiul lui Măruță, s-a infectat și el cu noul coronavirus! Mesajul prezentatorului de la Pro TV: ”Covidul nu intră în categoria asta!”

Andra și Cătălin Măruță anunțau, în urmă cu doar câteva zile, că noul coronavirus s-a atins de ei. Nu au o formă gravă, dar izolarea a fost obligatorie. Apoi, și Eva, fiica lor, a fost infectată.

David, băiatul celebrului cuplu, s-a îmbolnăvit ultimul de COVID-19, iar Cătălin Măruță a făcut anunțul, unul în stil optimist. ”Tot ce face tati e cool! Covidul nu e în categoria asta, dar uite că după ce am devenit eu pozitiv, s-a întâmplat și cu David! Mulțumim pentru mesaje, din fericire ne simțim toți bine. Trecem noi și de asta!”, a scris prezentatorul de la Pro TV, în dreptul unei fotografii în care apare alături de copii lui, Eva și David. (CITEȘTE ȘI: ANDRA ȘI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ AU COVID-19! ȘI MICUȚA EVA A FOST INFECTATĂ. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DAVID, FRĂȚIORUL EI)

Cătălin Măruță are o formă ușoară a noului coronavirus, însă Andra se confruntă cu simptome mai delicate. Pe de altă parte, Eva Măruță, prințesa familiei, face față foarte bine bolii, avea să dezvăluie prezentatorul de la Pro TV. “Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID. Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile. Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva. David ne spune zilnic să îi facem și lui teste, pentru că el este departe de noi. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de suținere”, declara Măruță. (NU RATA: CĂTĂLIN MĂRUȚĂ A FĂCUT ANUNȚUL! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU EMISIUNEA LUI, DUPĂ CE A FOST CONFIRMAT POZITIV CU NOUL CORONAVIRUS)

Cătălin Măruță a anunțat că el și Andra au contractat COVID-19, în urmă cu doar câteva zile, iar artista a transmis un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram. “Familia cu mine? Jocuri multe? Acadele? Filme online? Am tot ce îmi trebuie pentru o izolare cu multă relaxare! Aveți grijă de voi, dragii mei! Sănătate multă!”, a scris Andra Măruță pe pagina sa de Instagram.