Cătălin Măruță, out de la Pro TV! Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt

Tristețe pentru fanii PRO TV! Una dintre cele mai cunoscute emisiuni din televiziunea românească se apropie de final. Show-ul „La Măruță”, difuzat pe PRO TV, urmează să fie scos din grila de programe, după 18 ani de prezență constantă pe micile ecrane.

Potrivit iAMnews.ro, prezentatorul Cătălin Măruță și întreaga echipă a emisiunii ar fi fost informați că proiectul se va încheia, fiind îndemnați să își caute alte oportunități profesionale până la data de 6 februarie 2026. Decizia ar face parte dintr-o strategie mai amplă de restructurare a grilei de programe.

Emisiunea lui Cătălin Măruță nu se va mai difuza

Emisiunea „La Măruță” a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a alăturat postului PRO TV. De-a lungul timpului, formatul a devenit unul dintre cele mai urmărite talk-show-uri din România, reușind să mențină audiențe constante.

„Astăzi, emisiunea ‘La Măruță împlinește 18 ani. Și, deși par mulți, pentru mine au trecut incredibil de repede. 18 ani în care am râs, am plâns, am învățat și am crescut alături de voi, cei care ne priviți zi de zi”, a scris Măruță pe social media cu câteva luni în urmă.

După 18 ani de difuzare neîntreruptă, telespectatorii care au urmărit zilnic emisiunea nu se vor mai bucura de prezența lui Cătălin Măruță pe micile ecrane, în această formulă. Dispariția show-ului din grila PRO TV ar marca o schimbare majoră pentru publicul fidel, care a fost obișnuit timp de aproape două decenii cu apariția constantă a prezentatorului în intervalul dedicat divertismentului de zi.