Cătălin Moroșanu a postat pe pagina sa de socializare un video cu primul său meci de K1 Asia, în care-și pune adversarul la podea de mai multe ori și câștigă. Și este vorba de japonezului Junichi Sawayashiki, nimeni altul decât cel care îl învinsese pe celebrul Jerome Le Banner.

Cătălin Moroșanu a anunțat că se va retrage la anul, după ce va participa la două gale. A făcut-o după un meci câștigat în Moldova.

„A fost ultimul meu meci în Moldova. Fără fanii mei eu nu aș există. La anul mă gândesc la retragere. Mai o fac o gală în Craiova, una în Ardeal și îmi iau rămas bun de la toți românii care m-au susținut în ăștia 12 ani de carieră frumoasă”, a spus Cătălin Moroşanu.

„Mă gândesc să merg pe cariera de promotor. Antrenor va fi Sebastian Ciobanu, va fi maestrul Mihai Constantin. Vreau să promovez noi eroi. Dragi luptători, vă caut să ajungeţi următorii eroi ai României”, a declarat Moroşanu la finalul meciului.

Debutul în K-1 Asia La debutul în K-1 Asia împotriva japonezului Junichi Sawayashiki. Cu numai câteva luni înainte, japonezul câștigase împotriva lui Jerome Le Banner. Publicată de Catalin Morosanu pe Marţi, 13 Noiembrie 2018

Scandal cu Daniel Ghiță

Daniel Ghiță a revenit în ring și l-a provocat pe Cătălin Moroșanu. L-a și ironizat. „Am spus că toți marii ‘campioni’ ai României să vină în ring să lupte cu mine: Pauză… Nu-i aud și nu-i văd decât la emisiuni TV, unde sunt toți ‘campionii K1’. Luptătorilor, aveti șansa… Că nu mai sunt bun, sunt bătrân, dar vreau să lupt cu lupii tinerii, mari campioni K1, pe care nu-i văd pe la acțiuni civice, doar la TV”, a fost mesajul lui Ghiță.

„Moroșanu, ai curaj să lupți cu mine bărbătește ? Ești mai tânăr, puternic, popular și cel mai bun din România. Aștept răspunsul”, a fost apoi provocarea directă.

Replica de la Moroșanu a venit imediat, pe pagina de socializare. ”Domnul Ghita a provocat, eu am acceptat, i-am facut o oferta, iar de atunci invoca tot felul de motive pentru a evita meciul. Ba nu vrea in Dynamite, ba e ringul prost, ba eu sunt slab, ba eu am cerut timp. Arunca minciuni peste minciuni. Daniel, daca tot te autodeclari un samurai, fii cinstit, vino la lupta in ring, nu pe internet. Nu mai invrajbi lumea, fii sportiv, asa cum te-am cunoscut. Lasa jignirile si accepta oferta. Punct. Intre timp, altii au acceptat deja sa semneze un contract pentru meci, asa ca pe 15 decembrie ne vedem la Craiova”, a scris Morosanu pe Facebook