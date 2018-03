Cătălin Moroșanu se retrage oficial: „Visul meu este să fac un templu al artelor marțiale”. A mărturisit că se pregătește să devină tătic

Poreclit „Moartea din Carpați” pentru felul în care luptă atunci când e în ring, Cătălin Moroșanu a declarat când vrea să se retragă din lumea sportului. De asemenea, el a vorbit despre planurile pe care le are în viața privată, dar și cea profesională. La un moment dat, pugilistul a făcut o afirmație emoționantă despre cele mai importante femei din viața lui: mama și soția lui.

În cadrul unui interviu oferit în această după-amiază, Cătălin Moroșanu a dezvăluit că plănuiește să se retragă oficial peste doi ani. El și frumoasa lui soție vor să devină părinți pentru a doua oară. Despre Georgiana, femeia care i-a fost alături încă de pe vremea când nu era celebru și împărțeau aceeași conservă într-o cameră de cămin, după cum chiar el a povestit, a avut doar cuvinte de laudă. Iar mama lui ocupă și ea un loc special în inima lui.

“Ne știm de la 16 ani. Ea avut 16 ani, eu, 17, amândoi eram virgini. (…). Și acum suntem împreună, mă bucur că mi-a dăruit o fetiță: Natalis. Nu a fost niciodată de acord cu faptul că am ajuns celebru, pentru că știe cât de multe sunt sacrificiile. Ea acum e medic stomatolog – îmi doresc să se realizeze. Tot timpul ne-am împins unul pe altul. Respect femeia datorită a două femei: mama și soția mea. (…). Visul meu: să fac o academie a artelor marțiale, să vină toți copiii, să creștem, să schimbăm destine. Templul artelor marțiale. (…). Vreau să mai lupt doi ani, ultimele patru meciuri vreau să fie în România pentru fanii mei. Mai vreau să facem un copil.”, a mărturisit Cătălin Moroșanu în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Cătălin Moroșanu, erou la 14 ani, după ce a salvat de la înec un copil mai mic

Sportivul a rememorat un episod în care a salvat de la moarte un copil pe când el era un copil. În timpul dezvăluirilor, sportivul a vorbit și despre frustrările sale provocate din cauza lipsei banilor, dar și pentru că avea părul roșcat. El a spus cum îi spuneau colegii de liceu.

“Am salvat un copil de la înec la 14 ani – e un fel și de laudă de sine și e urât să spui asta. Eram niște copiii de 7-8 ani, se băgau în iazul respectiv, eu citeam o carte, aveam capacitatea. Au început să plângă, se vedeau bulbuci. M-am băgat în apă de câteva ori, avea mâna, l-am prins de mânuță. L-am scos afară, avea ochii deschiși și i-am făcut respirație gură la gură. Avea mâl pe dinți, peste tot.Îi bagi aer de zici că îi scoți tot cea a mâncat – ții de nas foarte bine. (…). Eu am venit o copilărie destul de grea, și adolescența. (…). Copilăria de la cămin m-a făcut să fiu frustrat. Eu eram roșcovan și îmi spuneau: «Uite mă, a venit portocală». Lucrurile astea m-au afectat, îți dai seama.

De ce nu am vrut să fiu ca tata? Eu cred că dorința asta de a ajunge cât mai sus a fost băgată de mama mea (…). Trebuie să ajungi avocat, polițist, să faci o facultate mare – asta a fost dorința mamei mele. (….) La un moment dat nu mi-am mai permis să stau la cămin, tata a fost dat afară de la muncă, făceam naveta cu trenul (…).

Am terminat Dreptul, am terminat ca jurist. (….) În anul doi de facultate m-am ocupat de kickboxing. (…). După șase luni, m-a luat antrenorul meu și mi-a spus: «Măi, Cătăline, tu ai să ajungi mare campion». Mie mi-a venit să râd. (…). Apoi m-a luat la o preselecție la Constanța – l-am bătut pe ăla cu care am intrat în ring. (…).”, a mai spus sportivul.

Georgiana i-a dăruit primul moștenitor lui Cătălin Moroșanu pe 16 februarie 2010. În vârstă de 33 de ani, „Moartea din Carpați”, cum a fost numit, este un politician, kickboxer și pugilist român profesionist la categoria grea și fost jucător de rugby.