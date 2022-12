Cătălin Scărlătescu a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu juratul de la „Chefi la cuțite”

Cătălin Scărlătescu, de urgență, la spital! Juratul de la „Chefi la cuțite” a ajuns pe mâna medicilor, după ce a avut parte de o întâmplare neplăcută, în cursul zilei de astăzi, 29 decembrie. Ce a pățit îndrăgitul jurat și cum se simte acum.

Cătălin Scărlătescu a ajuns la spital! Se pare că juratul de la „Chefi la cuțite” s-a accidentat în cursul acestei zile și a fost nevoie de intervenția medicilor. Conform informațiilor prezentate de Spynews. ro, chef Cătălin Scărlătescu a suferit o entorsă, ceea ce înseamnă că situația în care se află nu este atât de gravă, iar cel mai probabil acesta își va reveni de curând și își va putea desfășura activitatea în continuare, la fel ca și până acum.

Ce planuri are Cătălin Scărlătescu de Revelion

Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru au în plan ca trecerea dintre ani să fie marcată într-un cadru de poveste, în Maramureș, iar imediat după, cei doi își doresc să plece într-o binemeritată vacanță, în Asia. Nu știm dacă acest mic accident pe care l-a avut astăzi, îi va da toate planurile peste cap juratului de la Antena 1, însă cert este că iubita lui îi va fi alături, indiferent de ceea ce se va întâmpla.

„Revelionul am vrea să-l facem undeva în Maramureș, pentru că am fost vara asta acolo și ne-a plăcut foarte mult. Asta este propunerea lui Cătălin. Eu, de obicei, petrec Revelionul undeva la cald, nu-mi place absolut deloc frigul. Iar acum uite că voi merge în mijlocul frigului, va fi foarte interesant pentru mine, dar am zis „hai să facem și-asta!. Și după Revelion ne gândeam să mergem undeva în Asia, nu ne-am hotărât încă unde, dar acolo va fi cald, așa că le-mpăcăm pe-amândouă”, a declarat Doina Teodoru, potrivit viva.ro.

