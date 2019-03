După ce s-a rugat la Mormântul Sfânt, se pare că iubirea s-a înfiripat în viața lui Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz-ul românesc. Celebrul jurat de la „Chefi la cuțite” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, despre însurătoare. (CITEȘTE ȘI: UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUȚI CÂNTĂREȚI DIN ROMÂNIA A FOST INTERNAT ÎNTR-UN CENTRU DE DEZINTOXICARE PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ!)

Cătălin Scărlătescu, renumitul jurat de la „Chefi la cuțite", este cât se poate de discret când vine vorba de viața sentimentală și nu și-a "asumat" nicio iubită până acum. Cu toate că este considerat un mare "Don Juan" – pentru că, la fiecare apariție publică, multe tinere frumoase cad ca secerate când îl văd – Scărlătescu pare mai hotărât ca niciodată ca anul acesta să se așeze la casa lui.

„La mine tot timpul se înfiripă câte ceva”

Cel mai șarmant chef din România a făcut declarații fabuloase, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România. Cătălin Scărlătescu a vorbit deschis despre însurătoare.

”În viața sentimentală stau de la foarte bine în sus. Anul 2019 a început în forță. Am planuri destul de serioase. În primul rând, peste câteva zile începem filmările pentru sezonul 7 de la «Chefi la cuțite». Am înțeles de la colegii mei că în sezonul ăsta s-au prezentat cei mai mulți concurenți la preselecții.”

”Săptămâna trecută am fost în Israel, am fost la Ierusalim. M-am dus la biserică, la cruce, la Mormântul Sfânt, la toate. Eu cu divinitatea am o altfel de legătură, foarte interesantă. O să aflați când o să îmi pun eu verigheta pe deget. Deocamdată nu. La mine tot timpul se înfiripă câte ceva. Norocul meu e că nu-s atât de bătrân. Încă mă simt bine, am spre 50, dar pe interior sunt foarte tânăr”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Își dorește foarte tare un copil

„Am avut câteva femei senzaţionale în viaţa mea. Toate au fost deosebite. Mi-au plăcut femeile inteligente, independente. Nu am urmărit frumuseţea fizică, să arate perfect, ci să mă atragă mereu cu inteligenţa. La toate ţin şi acum, am rămas cu amintiri frumoase şi le respect. După părerea mea, cea mai sigură formă de agăţat este să îi spui unei femei direct, faţă în faţă. Cel mai bine este să comunici cu ele, de la început, fără ocolişuri. Nu sunt genul de om să mă afişez cu persoana la braţ, dacă ele îşi doresc publicitate, să fie sănătoase. Anul acesta este anul meu, îmi doresc foarte mult un copil. Şi sigur o să fac şi asta, anul acesta sigur o să se întâmple", a mai mărturisit juratul "Chefi la cuțite" pentru o publicație din România.

