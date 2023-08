Cătălin Scărlătescu, mesaj cu subînțeles de ziua lui Florin Dumitrescu. Ce a putut să spună cheful despre eternul său „rival”: „Coama aia de leu a lui...”

Cătălin Scărlătescu, 51 de ani, unul dintre cei mai îndrăgiți chefi din această țară, nu a uitat de ziua de naștere a colegului său de emisiune Florin Dumitrescu, chiar dacă vacanța cea mare i-a purtat pe drumuri diferite.

În ciuda faptului că mult mai tânărul său coleg nu i-a fost alături exact în ziua în care a împlinit 36 de ani, Scărlătescu susține că s-a bucurat în felul său de ocazia cu totul specială marcată de fiecare dintre noi măcar o dată pe an.

Cum își vede Cătălin Scărlătescu partenerul de emisiune

„După mine, Florin Dumitrescu este leul nebun al bucătăriei. Așa în consider eu, cel puțin! O dată fiindcă e născut în Zodia Leu, a doua fiindcă are figura unui leu, cu coama aia a lui”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Iubita lui Cătălin Scărlătescu dă din casă! Doina Teodoru: „Liviu Vârciu e zero la pat!”)

Cu stilul său aparte, plin de un umor nebun și direct, Cătălin Scărlătescu nu a ratat ocazia de a-i transmite toate cele bune colegului său și prin intermediul CANCAN.RO, adăugând însă și câteva lucruri mai puțin cunoscute de către marele public.

„Îmi sunt la fel de dragi amândoi, și Florin Dumitrescu, și Sorin Bontea. Dar asta nu înseamnă că uneori nu mă mai enervează. Fie unul, fie altul, fie se poate întâmpla amândoi cam în același timp. Dar noi trei am schimbat statul bucătarilor in tara asta. De 11 sau 12 ani am devenit cu toții chefi! Fără noi am pretenția să afirm că așa ceva nu s-ar fi întâmplat”, a adăugat el pentru CANCAN.RO.

Pe de altă parte, Cătălin Scărlătescu se amuză teribil pe seama celor care își închipuie că un chef adevărat nu își va dezvălui niciodată cele mai ascunse mistere personale. „Așa ceva, după mine, nu există! Dar ce, sunt cumva amante să le ții departe de ochii lumii. Cine e foarte creativ, cine se bazează pe meseria sa, pe pasiunea de a găti, va împărtăși și altora secretul unei mâncări bune.

„Așa ceva, după mine, nu există! Dar ce, sunt cumva amante să le ții departe de ochii lumii. Cine e foarte creativ, cine se bazează pe meseria sa, pe pasiunea de a găti, va împărtăși și altora secretul unei mâncăruri bune. Numai cine nu știe, nu împărtășește. Fiindcă de fapt nu are de un de să facă așa ceva!”, mai spune același Cătălin Scărlătescu.

Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost în primăvară și la nunta colegei Gina Pistol

De precizat și amănuntul conform căruia cei doi, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au apărut și la nunta unei alte colege de emisiune, la fel de îndrăgite ca și ei, Gina Pistol, care la finele lunii mai și-a unit oficial destinele cu alesul inimii sale, nimeni altul decât celebrul Smiley.

(NU RATA: Ce s-a ales de concurentul de la Master Chef, pe care Florin Dumitrescu l-a lovit cu capul în figură. Pe atunci, cheful era angajat al PRO TV)

Cei doi au sosit la brațul partenerelor lor, Cristina Dumitrescu, respectiv Doina Teodoru, lăsându-se fotografiați în ipostaze foarte rare, care nu au scăpat atenției fanilor. Dacă Doina Teodoru, iubita lui chef Cătălin Scărlătescu, a arătat impecabil într-o rochie de un verde smarald, ce i-a scos în evidență atuurile fizice, Cristina Dumitrescu a preferat o rochie albă, cu un decolteu abisal ce i-a pus în evidență și bustul, și formele feței.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.