Ce s-a ales de concurentul de la Master Chef, pe care Florin Dumitrescu l-a lovit cu capul în figură. Pe atunci, cheful era angajat al PRO TV

Ce s-a ales de bărbatul pe care Florin Dumitrescu l-a bătut în timpul unei probe culinare din emisiunea Master Chef. După un schimb dur de replici, juratul de la Antena 1 l-a lovit pe Georgeo Andrei la nivelul feței.

Au trecut 10 ani de când Florin Dumitrescu a fost implicat într-un scandal monstru. La vremea respectivă celebrul chef era angajat la Pro Tv, acolo unde ocupa scaunul de jurat la emisiunea Master Chef. În timpul unei probe culinare, Florin Dumitrescu nu și-a stăpânit impulsurile nervoase și l-a lovit pe Andrei în zona feței. Se pare că disputa dintre cei doi a pornit după ce concurentul Master Chef a avut curajul și a comentat în fața juratului.

Lucrurile nu au rămas nerezolvate. La vremea respectivă, Andrei s-a supus unei examinări medico-legale, iar concurentul s-a ales cu un traumatism cranio facial, emoză, edem și contuzie piramidală nazală, motiv pentru care s-a văzut obligat să își facă dreptate în justiția română.

”În urma agresiunii nu am primit nici o scuză, iar conform examinării medico-legale, rezultatul este traumatism cranio facial afirmativ, echimoză și edem, contuzie piramidală nazală.(…) În urma unui grav incident ”agresiune”, care m-a pus în imposibilitatea de a demonstra calitățile mele… mă văd obligat să îmi fac dreptate în justiția română în care am foarte mare încredere. Pasiunea mea nu va fi oprită de un nemernic… care va plăti pentru fapta lui”, spunea Georgeo Andrei la vremea respectivă, notează Wowbiz.

Bărbatul bătut de Florin Dumitrescu este profesor de cooking

Deși nu a reușit să câștige marele trofeu al show-ului Master Chef, Andrei și-a urmat visul și a făcut tot ceea ce a putut pentru ca pasiunea vieții lui să se concretizeze în cel mai frumos job. De profesie este economist și absolvent de Mecanică, acum, Georgeo Andrei este profesor de cooking, are un canal de YouTube unde moderează o emisiune de gătit.

A inființat Academy Cooking School la Timișoara, o școală de gătit pentru pasionații de gastronomie, care a format peste 150 de bucătari. Proiectul lui a luat naștere în anul 2017, iar investiția a costat aproximativ 30.000 de euro.

„Iniţial, am început din pasiune să ţin minicursuri acasă cu prietenii şi să le fac mici demonstraţii, să le arăt cum să gătească corect şi sănătos – vorbesc de anii 2007-2008, când totul era un hobby. În 2016 am început o colaborare cu HoReCa School din Bucureşti, unde am predat cursuri de formare profesională a bucătarilor. La bază sunt economist şi am terminat şi Facultatea de Mecanică. Prima diplomă în arte culinare am primit-o în urma unui curs în 1990. Partea de dezvoltare personală a fost în Italia, unde am cunoscut chefi celebri, de la care am avut ocazia să învăţ foarte multe. În 2017 am pus bazele academiei, unde cursanţii învaţă de la preparare şi curăţa­re, până la tratarea termică. Trecem prin toate etapele necesare învăţării gătitului. În 2022 am deschis a treisprezecea serie de cursanţi. Media cursanţilor este de 10-11 persoane pe serie, iar până acum am depăşit 150-160 de bucătari calificaţi“, a spus Georgeo Andrei, potrivit zf.ro

