”Chefi la Cuțite”, show-ul culinar de la Antena 1, s-a ”dizolvat”. Cei trei celebri bucătari au refuzat să intre la filmările celui de-al 13-lea sezon, motivul invocat fiind oboseala, iar de aici a început iureșul. S-a vorbit despre implicarea PRO TV, care le-ar fi făcut oferte, s-a vorbit de bani în plus, pe care chefii nu i-au primit. Cert e că trustul a decis, zilele trecute: i-a dat în judecată! CANCAN.RO are informații bombă, venite de la unul dintre ”pârâți”, Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu mai au contract cu Antena 1 până la finalul acestui an. Dar se află într-un mega-scandal, plecat de la un refuz, acela de a nu filma o nouă ediție a emisiunii Chefi la Cuțite. Celebrii bucătari, dați în judecată de Antena 1, își văd de viața lor, fără stres. Cătălin Scărlătescu, unul dintre chefi, a făcut lumină în disputa atât de mediatizată. A vorbit despre planurile lui, despre oferta PRO TV, despre banii câștigați. Dar și despre audiențele uriașe pe care show-ul le-a avut în decursul celor șapte ani de când a semnat cu Antena 1.

Cătălin Scărlătescu: ”Înainte de toate, eu sunt bucătar!”

Despre proces? Scărlătescu nu știe nimic. Doar a auzit că a fost dat în judecată, dar în miezul problemei încă nu a intrat. ”Nu a vorbit nimeni cu noi despre asta. N-am nici cea mai vaga idee. Oficial, nu știu nimic, am auzit din presă. Când o să primesc acasă, de la instanță, o să văd și eu ce pretenții au”, a spus, simplu, chef Scărlătescu.

A ținut să precizeze cum stau, de fapt, lucrurile, pentru că pe la urechile lui au trecut multe zvonuri. ”Eu nu pot să spun decât atât: noi am vrut să facem treabă. Noi, în șapte ani, am adus niște cifre, împreună cu Mona Segall, bineînțeles. Eu le doresc, din tot sufletul, să le tripleze.

Crede-mă pe cuvânt, eu nu am fost niciodată hater, eu îmi văd de viața mea. Oamenii nu trebuie să uite un lucru: înainte de toate, eu sunt bucătar. Adică, dacă mi s-a dus preșul de sub picioare, cuțitul nu mi-l ia nimeni din mână. Dacă m-ai șters de pe sticlă, cuțitul din mână nu mi-l iei”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru CANCAN.RO.

Noua scenă a lui Scărlătescu: ”Dau drumul la restaurant!”

Cei trei chefi pleacă la PRO TV, așa cum s-a speculat? Are cuvântul, din nou, Cătălin Scărlătescu: ”În momentul de față nu vreau nimic. Vreau să-mi dau drumul la restaurant și ăsta va fi noul meu ecran. Asta va fi noua mea scenă. Aici m-am apucat, cu niște prieteni din industrie, să facem niște chestii online, să facem o carte, niște rețete de călătorii. Ne apucăm să facem tot ce fac influencerii de pe planeta asta. Ne descurcăm singuri. Asta este viața mea privată, pe care nu mi-o poate lua nimeni”, a spus celebrul bucătar.

Îi place televiziunea, are rolul ei, dar viața de bucătar merge înainte. ”Televiziunea este foarte bună, pentru că te vede, dar meseria mea de bază este bucătar. Eu, mâine, pot să mă duc să mă apuc din nou de omlete, burgeri, eu chiar fac festivaluri pe stradă pentru mii de oameni”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Au vrut bani în plus pentru a filma și cel de-al 13-lea sezon al emisiunii Chef la Cuțite? ”Nici nu am ajuns vreodată la vreo discuție de bani. Dacă spune cineva de bani, minte. Băi, nene, dacă îmi mai dai încă un milion, cum poți să-mi scoți oboseala din mine? Este o oboseală fizică, eu am 50 de ani! Mona lucrează în ritmul ăsta de când se știe ea, noi, nu”, a punctat celebrul bucătar.

