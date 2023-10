Clauza uluitoare din contractul participanților la Chefi la Cuțite. Nu are nicio legătură cu bucătăria: ”Am rămas mască! Nu ai voie să te…”

Chefi la Cuțite, cea mai urmărită emisiune de cooking din România, se clatină în aceste zile. Cei trei bucătari celebri, sarea și piperul în platoul de la Antena 1, au părăsit producția. CANCAN.RO a prezentat mai multe aspecte legate de chefi și de emisiune, iar acum vine cu o nouă dezvăluire: clauza care i-a lăsat mască pe concurenți! Avem detaliile, în exclusivitate.

Chefi la Cuțite a bifat cel de-al 12 lea sezon, iar emisiunea merge brici, audiențele fiind foarte mari. Și selecțiile concurenților sunt riguroase, așa că în platou, la filmări, bucătarii fac o treabă excelentă. Sigur, cineva trebuie eliminat, cineva trebuie să câștige, iar chefii jurați știu cel mai bine cum să împartă cuțitele. Până acolo, însă, concurenților li se face lista cu ce nu au voie să facă pe perioada în care participă la competiția culinară. Clauze trecute în contract și pe care trebuie să le respecte cu stricțete.

(CITEȘTE ȘI: DECIZIA LUATĂ DE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, LA DOUĂ ZILE DUPĂ CE ȘI-A DAT DEMISIA DE LA CHEFI LA CUȚITE! A BĂTUT PALMA ȘI…LA TREABĂ!)

Clauza din contractul Chefi la Cuțite: nu se schimbă look-ul

Una dintre ele pare a fi ciudată. Cel puțin pentru concurenți. Astfel, în toată perioada de filmări, ei nu au voie să-și schimbe look-ul! ”Am rămas mască atunci când ni s-a zis că nu avem voie să ne schimbăm culoarea părului pe tot parcursul filmarilor. De ce? Pentru că în interiorul meu zac o mulțime de persoanje diferite pe care nu le pot ține închise, simt nevoia să fiu altcineva aproape zilnic. De aceea, mereu sunt aranjată diferit. Viața e prea scurtă ca să fii într-un singur fel!”, a povestit Daiana Duțu, una dintre concurentele Chefi la Cuțite.

De altfel, după ce a părăsit competiția, fosta iubită a lui Irinel Columbeanu a dat fuga la salonul de înfrumusețare si s-a vopsit. ”Nu am întrebat motivul, dar, probabil, ca să ne recunoască telespectatorii. Eu am fost blondă la filmări, așa am rămas pe tot parcursul emisiunii, dar, imediat ce am ieșit din concurs, direct la salon m-am dus. M-am făcut brunetă, așa cum îmi stă mie mai bine”, a încheiat Daiana.

Reacția Monei Segall, după ce cei trei șefi au părăsit filmările

În urmă cu doar câteva zile, lumea showbiz-ului rămânea fără cuvinte atunci când jurații Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu părăseau emisiunea Chefi la Cuțite. Cei trei au motivat că din cauza oboselii acumulate după sute de ore de filmări în platoul de la Antena 1.

(NU RATA: TOT CEEA CE S-A SCRIS DESPRE ONORARIILE CHEFILOR DE LA ANTENA 1 A FOST FAKE NEWS. SALARIUL ANDREEI ESCA, AL LUI BOBONETE SAU AL LUI SMILEY PAR O GLUMĂ ÎN COMPARAȚIE CU SUMELE ASTRONOMICE ÎNCASATE DE JURAȚII DE LA CHEFI LA CUȚITE!)

Mona Segall, producătoarea show-ului culinar de la Antena 1, a fost luată prin surprindere de decizia celebrilor bucătari. Ea nu se aștepta ca Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu să părăsească emisiunea cu o lună înainte de începerea filmărilor.

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost și familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluții când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit și ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată”, a declarat Mona Segall.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.