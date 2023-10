Motivul pentru care Florin Dumitrescu nu varsă o lacrimă după show-ul Chefi la Cuțite! CANCAN.RO l-a surprins și… Vorbesc imaginile!

Florin Dumitrescu nu este deloc afectat după decizia luată în privința emisiunii culinare Chefi la Cuțite, alături de Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. Cei trei celebri bucătari nu au mai vrut să continue filmările și, se pare, drumul lor ar fi către PRO TV (Vezi AICI detaliile). Dar să revenim la Florin Dumitrescu, pentru că pe el l-a surprins CANCAN.RO, alături de soție și de cei doi copii. Fericit! Ăsta e cuvântul care-l descrie, cel puțin în imaginile pe care vi le prezentăm, în exclusivitate.

Weekend-ul a fost pe placul chefului care tocmai părăsise cea mai urmărită emisiune de cooking din România. Degrevat de grijile filmărilor care l-ar fi obosit, Florin Dumitrescu și-a planificat o ieșire la mall, alături de soție și de cele două prințese ale lor. Au ajuns, cât ai clipi, la Promenada, iar Florin a luat-o de mână pe una dintre copile. Cei patru au pășit pragul centrului comercial, zâmbitori și dornici de un shoppinguț.

Zis și făcut! Au luat la rând raioanele, așa, în plimbărică, și, când au găsit ceva deosebit, nu au ratat să cumpere. Chef Florin Dumitrescu nu a fost deloc zgârcit la bani, tot ce a fost pe gustul familiei lui în sacoșele s-a împachetat cât ai clipi.

Bucuroși de ieșirea în familie, cu rezultate ”notabile” și la capitolul cumpărături, Florin Dumitrescu, soția lui, Cristina, și cele două fiice aveau să se retragă din mall.

L-a cunoscut pe Florin Dumitrescu pe când nu era celebru

Florin și Cristina s-au cunoscut în urmă cu 12 ani, când ea a venit, în calitate de jurnalist, la restaurantul unde el lucra, iar în 2014 s-au căsătorit. S-au plăcut din prima clipă, iar Florin Dumitrescu avea să-i facă ”portretul” perfect.

“Eu mi-am dorit dintotdeauna o relație cu femeia perfectă. Bineînțeles, perfecțiunea este diferită în accepțiunea fiecăruia. Eu am întâlnit-o pe a mea. Am știut că este ea din momentul în care a apărut, pentru că se cam oprise timpul în loc, era o atmosferă ca de film în perioada aceea în viața mea. Eu, boem, melancolic, artist, am privit-o pe ea, elegantă, frumoasă, strălucitoare, și mi-am dat seama că, dacă ea ar deveni iubita mea, aș putea să fac orice în viața asta, că totul este posibil. Și așa a fost.

Mi-am găsit jumătatea și mă bucur că nu am lăsat-o să treacă pe lângă mine, iar de atunci și până azi, și în continuare, fac tot ce îmi stă în putință să mă iubească în fiecare zi la fel de mult și să o iubesc în fiecare zi la fel de mult. Noi trăim o poveste aparte!”, a spus Florin Dumitrescu, potrivit Viva.ro.

