Chef Cătălin Scărlătescu, băut la filmările pentru „Chefi la Cuțite”? O asistentă medicală, chemată de urgență pe platoul de filmare

Comunicatul dat de Antena 1 a surprins lumea showbiz-ului: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, out din scaunele de jurați ei celebrei emisiuni culinare, Chefi la Cuțite! Cei trei au motivat plecarea prin faptul că s-a acumulat oboseala! Ciudat motiv, dar știu ei mai bine ce s-a întâmplat acolo. Surse din trustul Intact au dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că ultimul, chef Scărlătescu, a creat câteva probleme în timpul filmărilor de la ultimul sezon. Avem povestioara, în exclusivitate!

Cătălin Scărlărescu e un tip pitoresc, are priză la public, are glume, are de toate. Și cu păhărelul s-ar pricepe, după cum decurge dezvăluirea venită dinspre Antene. Nu ar fi deloc de pus la zid omul, doar că secvențele s-ar fi petrecut chiar pe platourile de filmare.

”Au chemat o asistentă să-i facă perfuzie lui Scărlătescu!”

E adevărat, Scărlătescu își face mult de treabă și pe la restaurantul lui, de unde vine direct pentru a onora statutul de jurat la Chefi la cuțite. Doar că ar veni, uneori, puțintel…obosit, deh, după întâlniri cu clienți de vază, cărora nu le poate refuza două vorbe șoptite din ”buza” paharului. Și asta s-ar fi simțit la filmările show-ului culinar. Dar ce spune o sursă chiar de la Antena 1?

”În sezonul de anul acesta, Scărlătescu venea `ciugulit` la filmare. S-a întâmplat de mai multe ori. Ba chiar într-o zi de filmare, producătorii au chemat o asistentă, pentru că Scăllătescu nu se simțea prea bine. I-a făcut perfuzie, așa a fost pus pe picioare. Și a filmat scenele din acea zi. Dar nu i-a fost deloc ușor”, a dezvăluit sursa noastră.

Ce a spus Mona Segal despre plecarea maeștilor bucătari de la Chefi la Cuțite

Altfel, Mona Segall, producătorul emisiunii culinare Chef la Cuțite, avea să spună ce s-a întâmplat înainte ca filmările să înceapă, în acea zi în care chefii au spus PAS. A menționat, de asemenea, că a rămas surprinsă de decizia lui Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu de a se retrage de la emisiune.

”Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată. Știu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îți trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai știu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci trei oameni profesioniști, care după atâția ani înțeleg televiziunea, înțeleg și știu ce presupune pregătirea acestui format, știu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni și nu pot fi remediate într-o lună de zile”, a declarat Mona Segall.

Interesant este cum oboseala i-a determinat pe cei trei chefi să renunțe la o căruță de bani, câte 385.000 de euro de căciulă (Vezi AICI toate detaliile amețitoare).

