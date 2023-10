Florin Dumitrescu, prima reacţie după ce a plecat de la Chefi la cuțite, alături de Sorin Bontea şi Cătălin Scărlătescu! Şoc la Antena 1

Florin Dumitrescu a oferit prima reacție, după ce Antena 1 a anunțat despărțirea de cei trei jurați ai emisiunii Chefi la Cuțite. Vestea a șocat pe toată lumea, show-ul fiind adorat de o mulțime de oameni.

Mihai Ioniță, CEO Antena Group, a anunțat schimbarea primilor trei jurați ai formatului, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, motivul invocat de aceștia fiind oboseala, deși între sezoane a existat o pauză de 6 luni (aprilie – octombrie 2023). La rîndul ei, Mona Segall, producătorul emisiunii, s-a arătat surprinsă de hotărârea celor trei chefi. Ei bine, în urma comunicatului de presă dat aseară de Antena 1, Florin Dumitrescu și-a spus punctul de vedere.

Florin Dumitrescu, prima reacție după anunțul șoc de la Antena 1

Citește și: MONA SEGALL, PRIMA REACȚIE DUPĂ ANUNȚUL ȘOC DE LA ANTENA 1. CE SPUNE PRODUCĂTORUL EMISIUNII DESPRE PLECAREA CELOR TREI CHEFI

Fostul jurat de la Chefi la Cuțite a decis să reacționeze, în urma anunțului făcut de Antena 1. Florin Dumitrescu a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu subînțeles. Mai exact, acesta a decis să își spună punctul de vedere printr-un citat de Nicolae Iorga.

„Cea dintâi condiție a fericirii e liniștea sufletului”, a scris Florin Dumitrescu pe pagina lui Instagram.

Din postarea fostului jurat se înțelege că nu mai era fericit la emisiunea Chefi la Cuțite și că în acest moment, cel mai important pentru el este să aibă liniște.

Cum a reacționat Mona Segall, producătorul emisiunii Chefi la Cuțite

Mona Segall a mărturisit să decizia celor trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu de a părăsi emisiunea a fost o surpriză și pentru ea. Producătorul emisiunii Chefi la Cuțite nu se aștepta ca jurații să plece din show cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor. Mai mult, în cadrul comunicatului dat de Antena 1, aceasta a recunoscut că hotărârea pe care au luat-o chefii va avea un impact puternic asupra emisiunii.

Citește și: ADIO, BONTEA, DUMITRESCU ȘI SCĂRLĂTESCU! CUTREMUR LA ANTENA 1, DUPĂ COMUNICATUL DIN 12 OCTOMBRIE!

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost și familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluții când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit și ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată. Știu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îți trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai știu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci 3 oameni profesioniști, care după atâția ani înțeleg televiziune, înțeleg și știu ce presupune pregătirea acestui format, știu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni și nu pot fi remediate într-o lună de zile”, a declarat Mona Segall.