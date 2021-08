Cătălin Scărlătescu s-a ”combinat” cu o actriță celebră! Chef-ul iubește din nou, iar CANCAN.RO vă dezvăluie cine i-a furat inima!

Cătălin Scărlătescu a fost întotdeauna un bărbat discret în ceea ce priveşte viaţa sa amoroasă! De-a lungul timpului, colegii săi au încercat să îl ajute să îşi găsească sufletul pereche, însă până acum nimeni nu a reuşit să îi pună „capac” celebrului jurat. CANCAN.RO a intrat în posesia unei informaţii exclusive despre povestea de dragoste pe care celebrul bucătar o trăieşte în prezent alături de o cunoscută actriţă din România!

Despre cariera lui Cătălin Scărlătescu se ştiu foarte multe informaţii, însă nu am putea spune acelaşi lucru şi despre partea sentimentală. Deşi este un bărbat sincer, în nenumăratele interviuri pe care le-a acordat în trecut, acesta a explicat faptul că nu îi place să dea detalii despre viața lui privată și preferă ca lumea să-i aprecieze realizările profesionale şi să vorbească mai puțin despre aventurile amoroase.

În acelaşi timp, chiar dacă nu s-a afişat în public la braţul femeilor care au trecut prin viaţa lui, aceasta a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostelor partenere. Ba mai mult, juratul a recunoscut recent faptul că se află într-o relaţie.

„Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat. Nu îmi place să aduc viața personală la TV. Urăsc astea la televizor. Mă țin și eu cu fetele de mână, sunt un om normal. Am și eu o iubită că nu pot sta singur cuc. În momentul de față am o relație!”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu, relaţie cu o celebră actriţă

Potrivit surselor noastre, celebrul bucătar are o relaţie de ceva timp cu nimeni alta decât Doina Teodoru, câştigătoarea sezonului trei al emisiunii iUmor.

Mai mult decât atât, zvonurile cu privire la relaţia celor doi au circulat în momentul în care Scărlătescu a publicat o fotografie pe pagina sa de Instagram alături de frumoasa tânără. Fanii vedetei sperau încă de atunci că lucrurile vor evolua între cei doi, însă în continuare cuplul a preferat să păstreze discreţia.

Totodată, Cătălin Scărlătescu întăreşte informaţia prezentată în exclusivitate de CANCAN.RO cu o declaraţie făcută în urmă cu câteva luni, în care explică cum arată femeia care i-ar putea fura inima.

Doina Teodoru se potriveşte perfect descrierii şi cu siguranţă a reuşit să îl facă pe celebrul chef să se îndrăgostească iremediabil.

”Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase.

Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, spunea Cătălin Scărlătescu în cadrul unui interviu.

În acelaşi timp, cei doi se urmăresc reciproc pe reţelele de socializare şi nu se feresc să îşi aprecieze fotografiile, semn că relaţia lor începe să devină din ce în ce mai serioasă.

Cum le cucereşte Cătălin Scărlătescu pe femeile din viaţa lui

Deşi probabil multe dintre doamne şi domnişoare visează să fie „răsfăţate” cu bucate alese de celebrul chef, bărbatul a mărturisit că nu apelează la această „armă” pentru a impresiona. Chiar dacă multe persoane consideră că bucătarul găteşte toată ziua pentru aleasa sa, adevărul este cu totul altul.

Juratul de la ”Chefi la Cuțite” a povestit că rar se întâmplă să le gătească acestora, pentru a le fura inima.

„O să vă surprind, dar rareori le gătesc femeilor pentru a le impresiona. Arma nucleară este gătitul, dar este ultima soluţie. Dacă nici aşa nu le dau pe spate, gata! Mă las, fug! Eu le cuceresc cu sinceritatea mea”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Viva.

