Cătălin Zmărăndescu a ajuns piele şi os, iar acum a leşinat la Survivor România! Cât de bolnav este, de fapt

Momente de panică în tabăra Faimoşilor. Cătălin Zmărăndescu a avut o cădere, care i-a îngrijorat pe colegii săi. Din cauza alimentaţiei, dar şi a faptului că a dat totul pe traseu pentru ca echipa sa să câştige, dar şi din cauza supărării că au pierdut din nou, luptătorul a avut nevoie de îngrijirea medicilor.

Înainte de Consiliu, medicul a sosit în tabăra Faimoşilor pentru a-i da un tratament lui Cătălin Zmărăndescu. În timp ce era condus la ambulanţă, concurentul încerca să îi liniştească pe colegii săi.

„Sunt bine, nu am nimic!”, le spunea acesta.

În timp ce medicul îi administra tratamentul, concurentul a recunoscut faptul că s-a confruntat cu o stare de leşin.

„Mi s-au înfundat foarte tare urechile şi aveam o stare de leşin”, i-a spus Cătălin Zmărăndescu medicului, atunci când a ajuns la ambulanţă.

„Am avut o săptămână destul de dificilă”

Ajuns la Consiliul de exil, faimosul a fost întrebat de Daniel Pavel cum se simte. Zmărăndescu a explicat faptul că epuizarea, dar şi lipsa mâncării şi-au spus cuvântul.

„Am avut o săptămână destul de dificilă. M-am deshidratat foarte tare. Faptul că am stat şi în soare şi solicitarea fizică de pe traseu… am avut câteva momente în care chiar nu ştiu ce s-a întâmplat cu mine. Ştiu doar că m-am trezit oarecum în ambulanţă, dar o să-mi revin, nu asta este problema. Au mai fost săptămâni în care m-am accidentat pe traseu şi am făcut tot posibilul să fie bine. Momentan sunt OK. Sper ca la următorul joc să fiu şi mai bine. E un lucru care i se poate întâmpla oricui. Asta este, îţi mai fuge preşul de sub picioare, fără voia ta. Îmi cer scuze faţă de colegii mei, pentru că n-ar fi trebuit să mă vadă pe mine niciunul în situaţia asta, dar suntem oameni, experimentăm stări pe care nu ne-am gândit vreodată că o să le avem. Lipsa hranei, lipsa vitaminizării nu ţin cont de cât de puternic este omul sau cât de slab”, şi-a motivat Cătălin Zmărăndescu starea.

În final, luptătorul a mărturisit că nu o să se mai lase atât de afectat de ce se întâmplă, însă va fi la fel de prezent la joc.

„Am luat decizia, cel puţin, să las deoparte stresul şi stările care nu-mi fac bine, să încerc să mă consum mai puţin pentru eşecuri, deşi sunt conştient că asta va fi foarte greu. Pentru că sunt un om care pune suflet în tot ceea ce face şi în tot ceea ce-l înconjoară. În fine, o să-mi revin. Staţi liniştiţi, că nu scăpaţi de mine. De mine nu scăpaţi!”, le-a spus Zmără coechipierilor săi.

Sursă foto: capturi video