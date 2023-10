Câte case a ajuns să aibă Puya: „Eu nu lucrez așa ca Dorian Popa, industrial”. Le renovează în stil tradițional

Puya este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicală de la noi. Se bucură de mult succes în carieră, după ani întregi de muncă, în care a străbătut țara-n lung și-n lat pentru concerte. Rapperul are și o pasiune: s-a apucat de construcții și renovări! În ultimii ani, acesta și-a cumpărat mai multe case, pe care acum le pune la punct în stil tradițional.

N-a renunțat la muzică, dar și-a găsit o nouă ocupație: construcțiile! Puya a ajuns să dețină mai multe proprietăți, iar pentru ele a muncit pe brânci, să le cumpere, apoi să le renoveze în stil tradițional. Inițial, rapperul și-a construit o casă la Cernica și s-a mutat acolo. Nu s-a acomodat, a vândut locuința și s-a întors în Sălăjan. Acolo, el și-a cumpărat o vilă. În ultimii ani, artistul a făcut câteva achiziții în Fundulea, lângă București, dar și la Hunedoara. Vrea să renoveze casele în stil tradițional și să se bucure de ele atunci când are nevoie de o pauză de la agitația urbană.

„Mi-a cam dat cu construcții… Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep.

M-am mai dus, recent, și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn. E o zonă acolo de case de semi-părăsite. E o casă din lemn de stejar foarte frumoasă, pe care vreau să o iau de acolo și să o mut, undeva mai aproape de București, dar vreau să păstrez lemnul ăla că nu mai găsești așa ceva.

Ar fi păcat să fie dărâmate casele alea tradiționale. Eu îmi doresc să creez un loc în care, atunci când intri în casa aia, să simți tradiția, să vezi că s-a păstrat ceva, să ai un peisaj frumos. Vreau să păstrez autenticitatea aia, de la țară”, a povestit Puya, în podcastul lui Mihai Morar.

Puya se relaxează muncind

Celebrul artist are în plan un proiect imens pe care l-a denumit „Puymici”. Atunci când vrea să se relaxeze, rapperul se apucă de muncă. Cot la cot cu unchiul soției lui, Puya pune mâna la muncă și se apucă de recondiționat locuințele pe care le-a cumpărat. Acesta spune că pe lângă București, imobilele s-au scumpit deja și nu mai poate cumpăra nimic.

Chiar și așa, se ocupă de proiectul de la Hunedoara, unde vrea să mai ia o casă mai mică, unde să meargă la sfârșit de săptămână, să se relaxeze. Fostul concurent de la America Express spune că el iubește tradiția și nu poate lucra „industrial” ca Dorian Popa.

„Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. Dar, deja s-au cam scumpit casele pe lângă București, nu mai pot să mai cumpăr nimic. Am 2500 metri pătrați de teren, dar s-a scumpit, nu pot să mă mai apropii. Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac.

Lucrez cu unchiul lui nevastă-mea. Mă duc mai fac câte ceva pe acolo, mă duc să mă și relaxez. Pe mine asta mă relaxează. Eu nu lucrez așa ca Dorian, industrial. Eu sunt mai cu tradiția. Am recondiționat casa asta din Hunedoara, mai facem încă una mai mică. Putem dormi acolo, mergem în week-enduri, de Crăciun, pot să dau muzică tare acolo!”, a mai spus artistul.