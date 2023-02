Câte clase a absolvit Ionuț Iftimoaie, de fapt. Ce studii are „faimosul” de la Survivor 2023 de la Pro TV

Ionuț Iftimoaie este apreciat de o mulțime de români, iar de când apare pe micile ecrane în cadrul competiției de la Pro Tv, „faimosul” a atras și mai multe priviri. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ce studii are, de fapt, acesta și care a fost traseul lui până a ajuns un sportiv de succes.

Ionuț Iftimoaie nu a urmat o facultate după terminarea liceului

Ionuț Iftimoaie s-a dovedit a fi un bărbat puternic și ambițios de-a lungul timpului. Concurentul de la Survivor România 2023 s-a născut în 1978, în județul Bacău, iar la vârsta de 16 ani a încercat să caute pentru prima dată un antrenor de box care să îl ajute să se antreneze pentru a participa în competiții oficiale.

Ulterior s-a izbit de refuz, căci în acel moment antrenorii dintr-o sală de box i-au spus că este deja „prea târziu” pentru a practica acest sport și pentru a ajunge la un nivel înalt de performanță. În ciuda acestui eșec, „faimosul” nu a renunțat la visul său. După terminarea liceului nu a vrut să urmeze o facultate, ci a plecat în Italia să muncească.

S-a antrenat și a reușit să devină campion în Italia la kickboxing

La început, Ionuț Iftimoaie a lucrat în construcții pentru a reuși să se întrețină, dar nu a durat mult până ce a început să se antreneze pentru lupta în ring. Acest lucru i-a adus mare noroc, căci atunci a avut primul meci oficial și a ieșit învingător. La scurt timp, Ionuț Iftimoaie a devenit campionul Italiei la kickboxing.

Dacă vorbim despre viața sa amoroasă, ei bine, sportivul este căsătorit cu Maria de aproximativ 15 ani. Aceștia locuiesc în Bacău alături de cei 3 copii și au pus bazele unei afaceri în domeniul agrementului.

Ionuț Iftimoaie, despre participarea la Survivor

Cât despre participarea sa la „Survivor România” 2023, Ionuț Iftimoaie a fost convins că totul va fi diferit față de ceea ce a întâlnit în ringul de box de-a lungul a 20 de ani de carieră.

„Survivor reprezintă nu doar o provocare, ci foarte multe provocări. Da, poate lipsa de hrană, dorul de casă, depărtarea de țară reprezintă o provocare diferită în comparație cu cele pe care le-am avut în ringul de box de-a lungul celor 20 de ani de carieră.

Lucrul care contează cel mai mult a fost și cel pe care l-am învățat în timpul carierei sportive – de a nu confunda viața din ring cu viața de zi cu zi. Ei bine, în Republica Dominicană, cred că este nevoie de o combinație și pentru prima dată o să fie un cocktail între cele două stări. Sincer, sunt și eu curios să descopăr dragonul din mine, omul care o să iasă la suprafață la atâtea provocări.

Am emoții pentru că este singura emisiune care reușește să stârnească în mine această provocare. Sunt mulți factori care te pot face knockout în Republica Dominicană, însă eu am să încerc de fiecare dată să rezist, așa cum, de altfel, am făcut-o și până acum!” , a declarat Ionuț Iftimoaie.