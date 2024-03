Câte kilograme a slăbit Cătălin Țociu la America Express. A făcut dezvăluirea în platoul Chefi la cuțite

A început noul sezon Chefi la Cuțite, iar printre concurenții care au pășit pragul platoului s-a numărat și Cătălin Țociu. De la America Express a trecut direct în showul culinar de la Antena 1. A fost o surpriză și pentru Irina Fodor, care l-a văzut după câteva luni de la sfârșitul competiției unde tânărul tătic a participat cu Romică Țociu. Fiul celebrului actor s-a prezentat în fața tuturor cu un preparat delicios și cu dezvăluiri surprinzătoare!

Cătălin Țociu s-a prezentat la Chefi la Cuțite împreună cu familia lui, spre surprinderea tuturor. Irina Fodor s-a bucurat enorm să-l revadă și în showul culinar, nu doar la America Express acolo unde el a participat cu Romică Țociu. Fiul celebrului actor a vrut să vină și în fața chefilor de la Antena 1, pentru că i-a plăcut să gătească de la o vârstă fragedă. Mereu i-a plăcut să stea în bucătărie, căci părinții lui au deținut de-a lungul timpului niște restaurante.

CITEȘTE ȘI: ALUZIA OBRAZNICĂ A LUI ROMICĂ ȚOCIU DESPRE LIVIA, FOSTA SOȚIE A LUI CĂTĂLIN BORDEA, A STÂRNIT HOHOTE DE RÂS: „PRIETENUL LA NEVASTĂ…”

CITEȘTE ȘI: SCENE ŞOCANTE LA AMERICA EXPRESS! CUM AU REACŢIONAT MIKE ŞI CĂTĂLIN ŢOCIU, DUPĂ CE UN ŞOFER A SCOS PISTOLUL LA EI

Pentru a-i impresiona pe jurați, Cătălin a pregătit un deliciu: un somon în crustă de măsline cu sos sweet chilli! Ce-i drept, i-a surprins pe toți cu alegerea lui de preparat. Are cursuri de bucătar, însă momentan nu lucrează în domeniu.

Concurentul susține că nici în bucătărie n-a avut loc de tatăl său. Mai în glumă, mai în serios, acesta le-a dezvăluit tuturor că Romică Țociu gătește foarte bine.

„Mi-am dorit din tot sufletul să mă fac bucătar, pentru că la noi în casă se gătește non-stop și la noi în casă cine să gătească altcineva dacă nu tata? Atât! Nici acolo n-ai loc de el. Dar el gătește extraordinar de bine. De acolo a pornit pasiunea mea. Am absolvit cursurile de pizzer, am fost ucenic apoi într-o pizzerie și soarta a făcut să ajung la Campionatul Mondial de Pizza de la Rimini, unde m-am bătut cu italieni la ei acasă. Am reușit să iau locul 8 în lume cu o pizza desert. Am făcut cursurile de bucătar, și apoi m-am angajat ucenic, după care am ocupat poziție. În momentul de față nu mai lucrez, dar nu m-am lăsat de gătit”, a mai spus fiul lui Romică Țociu, la Chefi la Cuțite.