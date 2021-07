Câte kilograme în plus a luat Cristina Cioran, după ce a rămas însărcinată: ”Doar hainele astea mă mai încap”

Cristina Cioran este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în septembrie o va aduce pe lume pe fetița ei. Vedeta a mărturisit, recent, câte kilograme în plus a luat în toată această perioadă.

În luna septembrie, Cristina Cioran va aduce pe lume o fetiță, căreia îi va pune numele ”Ema”. Vedeta le-a dezvăluit fanilor că sarcina ei decurge normal și că bebelușul este bine. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că s-a îngrășat zece kilograme pe parcursul sarcinii, însă acest lucru nu o deranjează. Și-a făcut toate poftele și nu regretă absolut nimic!

Este, totuși, decisă ca după naștere să țină un regim pentru a reveni la silueta de dinainte de sarcină. Până atunci, însă, dă iama în garderoba iubitului ei. De asemenea, vedeta le încurajează pe femeile care vor să rămână însărcinate, însă se lasă păgubașe din cauza vârstei.

”Am venit în cămașa iubitului, că în ea încap. Hainele lui devin rochițele mele. Am intrat in trimestrul trei, care se spune ca e cel mai greu. Nu mi-am dorit să țin regim. Aș fi ținut regim doar dacă ar fi fost necesar. În rest, am zis dacă este această ocazie să mănânc orice, să vină. Nu cred în pofte. Acum îmi permit să mănânc tot ce-mi doresc, pentru că am această scuză, să mă satur de orice.

Vreau să le încurajez pe femeile trecute de 40 de ani, care sunt descurajate de statistici. Că e prea târziu, că le-a sunat ceasul biologic, că sunt prea bătrâne. Așa, și? Nu suntem o generație care să avem basmale în cap, cu cizme de cauciuc, rânind la porci”, a declarat Crsitina Cioran la Antena 3.

Va naște prin cezariană

Cristina Cioran a decis să nască prin cezariană, însă îi e teamă de perioada care va urma. Pe parcursul sarcinii, fosta prezentatoare TV s-a confruntat cu un amalgam de emoții și stări de irascibilitate. (CITEȘTE ȘI: BĂTĂLIA GRAVIDUȚELOR. CUM ARATĂ ADELA POPESCU ȘI CRISTINA CIORAN, ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA DE SARCINĂ. FOTO)

”Fac cezariană, pentru că am un fibrom. Doamna doctor mă sună zilnic. Dar eu sunt foarte emotivă, irascibilă în perioada asta. Mă frământă, pentru că nu știu dacă o să mă descurc cu plânsetele copilului. Mă simt ca un butoiaș care se rostogolește. Mi s-au umflat și picioarele de câteva zile.

Mi-am făcut toate poftele de la care mă abțineam. O să mă abțin după de la mâncare. Până acum totul evoluează perfect, totul e în parametrii. Am fost și la mare. Noul Năvodari e superb, am stat și la soare”, a mărturisit Cristina Cioran într-o emisiunea TV.