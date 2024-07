Câte milioane de euro a făcut Inna în 2023. Mai că îți vine să te apuci de cântat!

Elena Alexandra Apostoleanu, cunoscută publicului larg drept Inna, a reușit să dea lovitura în anul 2023! Cântăreața în vârstă de 37 de ani are un succes răsunător în industria muzicală, iar anul trecut a dat un „tun” financiar, sumă care se încadrează, deja, la ordinul milionelor de euro. Iată detaliile mai jos, în articol.

Inna este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi, dar și în străinătate. Cu o comunitate de peste 3.3 milioane de urmăritori pe platformele de socializare, artista își ține la curent fanii cu cele mai noi proiecte muzicale în care este implicată. De altfel, își onorează colaborările și evenimentele din agendă. Anul 2023 a fost unul prosper pentru vedetă, reușind să dea un „tun” financiar. Suma se încadrează lejer la ordinul milioanelor de euro.

Pe lângă întreaga muncă pe care o depune la studio și în proiectele sale muzicale, cântăreața îi ține la curent pe fani și cu diverse activități pe care le face. Printre acestea se numără și pasiunea față de călătorii. Nu de puține ori, artista s-a fotografiat în locuri exotice, dar și în ținute sexy la plajă.

La capitolul financiar, artista are parte de câștiguri. De pildă, în anul 2023, firma sa, Empire Music Management S.R.L., a înregistrat un profit net de 112.500 de euro, cifra de afaceri atingând 1.460.000 euro. De altfel, câștigurile substanțiale au venit din firma pe care o deține alături de Lucian Gîtiță, fost iubit și actual manager. Inna are 48% din acțiuni, iar contul i-a fost rotunjit cu încă 1.248.000 de euro, arată Spynews. În anul 2011, românca se afla pe primul loc în topul celor mai bine plătite artiste din Europa de Est.

Inna a povestit care a fost motivul pentru care s-a aflat la un pas să renunțe la cariera sa. Este legat de un moment de cumpănă din viața ei.

„Am crescut cu muzică în casă, mama era cântăreață de muzică populară, la fel și bunica mea, cântam în corul bisericii. Și pentru că părinții au văzut că mă atrage muzica, au decis că ar fi bine să iau lecții de canto. Apoi, am început să merg la festivaluri și concursuri și, pentru că lucrurile nu mergeau chiar cum mă așteptam, aproape că nu mă mai vedeam pe scenă, deși acesta era visul suprem.

Bunica mea a fost un om minunat, cald, blând, cea mai bună bunică din lume care mi-a făcut viața mai frumoasă, de la care am învățat să fiu veselă și să mă bucur de prezent, de oamenii din viața mea. A fost un Crăciun trist, pentru că am pierdut-o, dar mă alină gândul că am fost atâția ani împreună, că am trăit momente frumoase, că s-a simțit iubită până la final”, spunea Inna pentru Viva.