Momente grele pentru INNA! Artista a fost la un pas de a renunța la carieră: „Nu mă mai vedeam pe scenă”

INNA se bucură din plin de succes, iar muzica ei a reușit să-i cucerească atât pe români, cât și publicul internațional. Artista se poate lăuda cu o carieră vastă, însă puțin sunt cei care știu că INNA a fost la un pas de a renunțat la cariera sa. Cântăreața a dezvăluit tot.

Se pare că INNA moștenește talentul și pasiunea pentru muzică de la cele mai dragi persoane din viața sa. Mama artistei a fost cântăreață de muzică populară, la fel și bunica. Cele două i-au insuflat artistei pasiunea pentru această meserie și i-au îndreptat pașii spre o carieră muzicală.

Încă de la o vârstă fragedă INNA a început să își îndrepte atenția către scenă și a participat la numeroase concursuri și festivaluri. Însă, în urmă cu doar câțiva ani, vedeta a trecut printr-un moment de cumpănă și a fost la un pas de a renunța la pasiunea sa. Se pare că lucrurile nu mergeau așa cum se aștepta, așa că INNA a luat în considerare să renunțe la muzică.

„Am crescut cu muzică în casă, mama era cântăreață de muzică populară, la fel și bunica mea, cântam în corul bisericii. Și pentru că părinții au văzut că mă atrage muzica, au decis că ar fi bine să iau lecții de canto. Apoi, am început să merg la festivaluri și concursuri și, pentru că lucrurile nu mergeau chiar cum mă așteptam, aproape că nu mă mai vedeam pe scenă, deși acesta era visul suprem”, a declarat INNA, potrivit viva.ro.

Momente grele pentru INNA

Una dintre cele mai mari susținătoare ale cântăreței a fost bunica sa. Cele două au avut o relație extrem de apropiată. Din păcate, în urmă cu puțin timp, bunica INNEI a decedat, iar artista a trecut prin momente grele. Din fericire, alături i-a fost iubitul ei, care a ajutat-o să treacă peste tragedie.

„Bunica mea a fost un om minunat, cald, blând, cea mai bună bunică din lume care mi-a făcut viața mai frumoasă, de la care am învățat să fiu veselă și să mă bucur de prezent, de oamenii din viața mea. A fost un Crăciun trist, pentru că am pierdut-o, dar mă alină gândul că am fost atâția ani împreună, că am trăit momente frumoase, că s-a simțit iubită până la final”, declara INNA.

