INNA, dezvăluiri din relația cu Deliric! Cât de geloasă este artista: „Merg la concertele lui...”

INNA și Deliric formează un cuplu de ceva timp, iar relația celor doi pare să meargă cât se poate de bine. Mai mult, cererea în căsătorie a fost făcută, iar în curând s-ar putea să urmeze nunta. Deși au preferat să fie destul de discreți în ceea ce privește relația lor, acum INNA a dat din casă. Artista a vorbit despre cum merg lucrurile în cuplu și cât de geloasă este.

INNA și Deliric formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizz. Cei doi pare că au relația perfectă, iar vacanțele în doi sunt destul de dese. Artișii se bucură din plin de timpul pe care îl petrec împreună, având în vedere că este limitat, contractele obligându-i să fie foarte mult plecați, separat.

Chiar dacă nu este alături de iubitul ei, atunci când este la concerte și este asaltat de o grămadă de domnișoare, INNA spune că nu este prea geloasă. Cântăreața a admis că are o anumită doză de gelozie, însă moderată, mai ales că înțelege perfect cum este viața de artist și ce implică.

„Nu sunt o persoană extrem de geloasă, ci o doză mică, necesară. (râde) Nici Toto nu este gelos, deci nu e un issue. Și, cum spuneam, ne înțelegem meseriile, atenția la care suntem expuși.

Cred că ajută mult că suntem amândoi artiști, pentru că ne înțelegem și mai bine unul pe celălalt și tot ce înseamnă un program destul de încărcat, cu concerte, filmări. De fiecare dată când timpul ne permite, merg cu Toto la concertele lui, el la ale mele, mergem în vacanțe de fiecare dată când avem timp liber, ne sfătuim când vine vorba despre carierele noastre. Și da, chiar este susținătorul meu numărul 1 și bineînțeles că și eu la fel în cazul lui”, a declarat INNA, potrivit viva.ro.

(CITEȘTE ȘI: INNA SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MAMĂ?! ANUNȚUL A FOST FĂCUT CHIAR DE ARTISTĂ: „NE DORIM SĂ DEVENIM PĂRINȚI”)

INNA, secretul unei relații fericite

INNA a vorbit și despre secretul relației sale. Artista spune că lucrurile între ea și Deliric funcționează pentru că și-au dat timp și s-au cunoscut foarte bine unul pe celălalt. Însă, cel mai important lucru și care aduce armonia în cuplu este faptul că ambii pot să admită atunci când greșesc și nu sunt orgolioși. Așa că nu au întâmpinat niciodată probleme prea mari, iar tensiunile sunt rezolvate și dispar imediat.

„Nu știu dacă e vorba despre secrete, ci despre faptul că ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt și cred că fiecare are capacitatea de a admite când el este cel care greșește și să își ceară scuze sau să îl asculte pe celălalt atunci când poate are un moment mai delicat. Nu am avut niciodată momente atât de tensionate încât să ne gândim la terapie de cuplu”, a mai spus INNA.

(VEZI ȘI: INNA A DAT DIN CASĂ! CUM A AVUT LOC CEREREA ÎN CĂSĂTORIE ȘI CUM A REUȘIT SĂ O IMPRESIONEZE DELIRIC. „A FOST FERICIREA SUPREMĂ”)