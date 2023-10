Câte milioane de euro are Dorian Popa. Averea influencerului este consistentă, iar sursele de venit sunt diverse

Dorian Popa se bucură de toată atenția publicului, mai ales după ce a fost prins drogat la volan și a spus că a inhalat accidental fumul unui joint. Prin pățania sa, și cei care nu-l știau au început să-l caute și, văzând ce Lamborghini are, s-au întrebat câți bani are. Răspunsul îl știe doar el, dar iată din ce face bani.

Se spune că influencerul ar avea milioane de euro, dat fiind faptul că are mașini de lux și bani să facă un ÎNTREG cartier rezidențial în Domnești, Ilfov (loc în care stă și el și tot acolo conduce în lenjerie intimă după ce fumează accidental). Chiar dacă le spune „totul” fanilor, când vine vorba de bani, numai cei de la ANAF au o situație. Pe de altă parte, s-a „scăpat” într-o apariție TV și a spus:

„Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună, între 70.000 și 80.000 de euro”.

Din ce face bani Dorian Popa

Este faimos, are fani, mai mici, mai mari și multe vizualizări. Unele branduri îl caută pentru a se asocia, să facă puțină „reclamă” sau promovare unui produs/serviciu. Actorul nu fuge de roluri și chiar dacă ai nevoie de șampon, shaorma, haine, amanet, tot ce vrei, ai șanse să îi vezi chipul pe un afiș (nu menționăm păcănelele deoarece Dorian Popa a renunțat la acest obicei care îi aducea sume frumoase, așa cum a clarificat deja în conflictul online cu Silviu Fire).

Lăsând la o parte viața din online, în offline, Dorian este un mic investitor imobiliar care construiește un cartier rezidențial. Cine va vrea să cumpere de la el va plăti peste 200.000 de euro.

„Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru.

Însă, nu uitați că, banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a dezvăluit Dorian Popa pe canalul său de Youtube.

