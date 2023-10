Mama lui Dorian Popa reacționează în scandalul momentului! Ce spune „mamișor”, după ce fiul ei a fost prins drogat la volan: „De acum înainte...”

Mama lui Dorian Popa a reacționat, după ce fiul ei a fost prins în timp ce conducea sub influența substanțelor interzice. Află, mai jos, în articol, ce spune „mamișor”, poreclă pe care celebrul vlogger a făcut-o cunoscută, despre scandalul momentului. Cum vor sta lucrurile de acum înainte?

Luminița Popa, mama artistului, a oferit primele declarații, după ce vineri, în data de 27 octombrie, în jurul orei 21:15, Dorian Popa a fost prins la volan după ce consumase canabis. Tânărul purta doar lenjerie intimă în momentul în care a fost oprit de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, pe un drum din Domnești.

Cum a reacționat mama lui Dorian Popa

Vineri, 27 octombrie, celebrul vlogger a fost oprit, în Domnești, de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier. Oamenii legii l-au testat cu aparatul drug test, iar rezultatul a fost pozitiv. Autoritățile au constat că Dorian Popa consumase canabis. Mai mult, conducea aproape dezbrăcat, purtând doar lenjerie intimă. Acum, mama artistului a reacționat și ea în scandalul momentului.

„Viața merge mai departe, iar Dorian o să știe să-și ! Eu sunt pe care Dorian o iubește și o susține, necondiționat! Fii sigură că Dorian, de acum înainte, nu se va băga într-o gaură de șarpe” , a declarat Luminița Popa, pentru click.ro.

Claudia Iosif, iubita lui Dorian Popa, a dat și ea declarații, după ce partenerul ei de viață a fost prins drogat la volan. Babs, așa cum este cunoscută în spațiul public, a susținut că nu știe nimic din ce s-a întâmplat cu celebrul vlogger.

„Nu știu ce să îți spun că nu știu nimic, eu nu sunt cu el acum. Nu am cum să dau niște declarații când nu am luat legătura cu el, nu am dat de el. Nu știu nimic. Sunt la volan să știi că nu pot vorbi, este foarte aglomerat, scuză-mă că îți închid.”, a declarat iubita lui Dorian Popa, pentru aceeași sursă.

Dorian Popa, implicat într-o campanie de combatere a drogurilor

Cazul a șocat pe mulți oameni, mai ales că celebrul vlogger se arăta drept o persoană cu un stil de viață sănătos. Mai mult decât atât, în luna septembrie chiar a avut rolul de ambasador într-o campanie împotriva substanțelor interzise. Dorian Popa a mers în satul Voinicei, în Maramureș pentru a le vorbi tinerilor despre consumul de droguri.

„Vedeți că noi nu vorbim din cărți; vorbim lucruri reale și, totuși, consumul de droguri a explodat. Este o realitate, este un lucru care se întâmplă, o problematică ce distruge vieți, comunități, creează probleme de sănătate, sociale”, a fost mesajul comisarului-șef, Ion Aleodor Roman la evenimentul Asociației Oameni Faini și Voinicei.

Celebrul vlogger a ținut și el un discurs emoționant în fața copiilor, susținând că este pentru prima dată, în cei 12 ani de carieră, când primește o astfel de invitație.

„Este o invitație , care mă bucură foarte mult. Este prima invitație de când muncesc eu – de aproape 12 ani – pe care o primesc să mă adresez deschis vouă despre ce înseamnă viitorul vostru în strânsă legătură cu experiența de viață pe care eu am acumulat-o până la această vârstă.

Și mă bucur nespus de mult că pot face asta, că vă pot vorbi despre ce am înțeles eu din viața asta sau, mai pe românește, cu ce se mănâncă viața asta”, a transmis Dorian Popa tinerilor.