Iubita lui Dorian Popa, prima reacție după ce vlogger-ul a fost prins drogat la volan: „Nu pot...”

Dorian Popa a fost prins, în data de 27 octombrie, în timp ce se afla la volan, în lenjerie intimă, sun influența substanțelor interzice. Polițiștii l-au testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv. După cele întâmplate, iubita artistului, Claudia, a reacționat.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier l-au oprit în trafic pe Dorian Popa și l-au testat cu aparatul drug test. Astfel au constatat că celebrul vlogger consumase canabis. În urmă cu mai puțin de o oră, acest lucru a fost confirmat și de Sindicatul Europol. „Babs”, așa cum este cunoscută partenera de viață a actorului, a reacționat, după ce a aflat cele întâmplate.

Cum a reacționat iubita lui Dorian Popa

Claudia Iosif sau „Babs” așa cum este cunoscută publicului a oferit prima reacție, după ce iubitul ei a fost prins în timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive. Deși tânăra este într-o relație cu el de foarte mulți ani, aceasta a susținut că nu știe ce s-a întâmplat cu celebrul vlogger. Mai mult, la rândul ei, era la volan și s-a scuzat, spunând că nu mai poare să vorbească pentru că este aglomerat.

„Nu știu ce să îți spun că nu știu nimic, eu nu sunt cu el acum. Nu am cum să dau niște declarații când nu am luat legătura cu el, nu am dat de el. Nu știu nimic. Sunt la volan să știi că nu pot vorbi, este foarte aglomerat, scuză-mă că îți închid.”, a declarat iubita lui Dorian Popa, pentru click.ro.

Așadar, iubita lui Dorian Popa susține că nu are cunoștințe despre faptul că partenerul ei de viață a fost prin drogat la volan. Claudia nu a dat prea multe detalii despre această întâmplare pentru că nu a luat până acum legătura cu celebrul vlogger.

Artistul conducea drogat, în lenjerie intimă

Joi, 27 octombrie, în jurul orei 21:15, Dorian Popa a fost oprit de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, în timp ce se afla la volan. Artistul purta doar lenjerie intimă. Oamenii legii l-au testat pe acesta cu un aparat drog test, iar rezultatul a fost pozitiv. Celebrul vlogger consumase canabis. Redăm comunicatul inițial transmis de către autorități:

„La data de 27 octombrie a.c., ora 21:15, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un bărbat, iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din București, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. În cauză, conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce, conform Legii”, potrivit G4 Media.

