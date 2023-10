Iubita lui Dorian Popa și-a făcut bagajele și s-a mutat din casa artistului! Și-au spus adio după 11 ani de relație?”M-am mutat la 5 minute de el pentru că…”

Iubita lui Dorian Popa, Claudia Iosif, alias Babs, și-a mutat lucrurile din vila în care locuia împreună cu artistul. De aici și până când au apărut zvonurile care circulă în Domnești, potrivit cărora cei doi s-au despărțit, nu a mai fost decât un pas. CANCAN.RO are toate amănuntele, precum și declarațiile celor doi parteneri, care formau un cuplu încă de mai bine de 11 ani.

Dorian Popa și Claudia Iosif erau împreună de mai bine de 11 ani. Ambii au luat-o de la zero, au muncit cot la cot, iar acum culeg roadele.

Cu toate acestea, Babs, apelativul pe care-l are bruneta, a fost văzută, deunăzi, cu o grămadă de bagaje în fața porții. Aceasta și-a luat o parte din lucrurile sale, pe care le-a dus într-o altă locație, tot în Domnești, acolo unde e vila celor doi.

De aici au apărut zvonurile că cei doi nu mai locuiesc împreună.

„Dorian și Babs s-au despărțit. Lucrurile ei nu mai sunt în casa lor. Acestea au dispărut, rând pe rând. Dorian Popa își reamenajează dresingul. Până și noptiera din camera lor de pe partea ei este goală. Mașina ei a fost pusă la vânzare, iar ea și-a achizitionat o casă pe care a numit-o o investiție. Dar de fapt este noua ei locuință. Dorian se pregătește pentru demontarea scării exterioare laterale de la casa lui din Domnești, plănuind ca în mansarda unde Babs avea atelierul de croitorie, să facă altceva cu acel spațiu, sau chiar să demonteze scara. Dorian Popa este singur!”, a declarat o persoană apropiată celor doi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mi-am mutat atelierul”

Deși sursele care susțin acest lucru sunt cât se poate de credibile, atât Dorian Popa, câț și Claudia, au negat, dar nu foarte ferm, că s-ar fi despărțit. Totodată, ambii au evitat să ofere alte amănunte, despre stadiul relației lor actuale.

Totuși, Babs a recunoscut în exclusivitate pentru CANCAN.RO că și-a luat o parte dintre lucruri, din vila artistului și că și-a mutat atelierul într-o altă locație.

„Nu vreau să discut despre așa ceva. Suntem de 11 ani împreună, e normal să facem și lucruri separat. Nu mai e ca în primul an. Eu mi-am mutat atelierul în altă parte, pentru că nu mai era în regulă să fie în mansarda casei noastre. Dar e la 5 minute de casa noastră”, a declarat Babs în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Nu mă joc cu focul”

În ceea ce-l privește pe Dorian Popa, acesta s-a rezumat doar la câteva cuvinte, evitând să dea alte amănunte:

„Oamenii spun prostii!”.

Altfel, artistul nu ne-a ascuns faptul că e mai mult pe drumuri, în această perioadă, extrem de încărcată pentru el. Dorian are ceva deplasări și peste hotare, dar le evită pe cele din zonele de conflict:

„Am fost pe drumuri, nu prea mai apuc să dorm. Am plecat cu duba, tocmai ca să mă odihnesc. Acum merg la Craiova, la noapte ne întoarcem pentru că mâine am două evenimente în București.

Sunt pe ultima sută cu lansarea unui nou produs, marca Hâț, la finele lui noiembrie. Am tot făcut drumuri în Germania, unde se află fabrica.

Am văzut ce se întâmplă pe afară, dar aleg să nu-mi fie teamă să călătoresc. Ei bine, nu mă duc nici prin zonele periculoase. Nu mă joc cu focul, cum s-ar spune. Mai am o plecare peste granițe, în viitorul apropiat, la finele lui octombrie am iar filmări în Europa”.

