Câte ore a făcut Alexandru din București în Istanbul. „Mașina este pe firmă”

Turcia se numără printre destinațiile preferate ale românilor de pretutindeni. Tot mai mulți oameni merg în Istanbul, fie pentru o vacanță, fie pentru cumpărături. Prețurile sunt accesibile față de piața de la noi, acesta fiind și printre motivele principale pentru care turiștii merg în orașul întins pe două continente. Avionul, mașina sau trenul sunt variantele de transport până-n țara condusă de Erdogan. Alexandru a ales să plece pe meleaguri turcești, pentru prima dată cu autoturismul. Le-a cerut sfaturi altor români care s-au deplasat cu mașina spre Istanbul, iar recomandările n-au încetat să apară. Câte ore a făcut bărbatul pe drum din București în Istanbul?

Pentru a ajunge în Turcia, românii au mai multe variante de transport. Majoritatea pleacă la drum cu mașina, căci este un mijloc de transport foarte confortabil și stau fără teama greutății bagajelor, așa cum se întâmplă în cazul avionului. Este inevitabil pentru cei care ajung la Istanbul să nu-și ticsească geamantanele cu lucruri cumpărate din bazar ori din mall-urile de acolo. Singurul dezavantaj este că drumul e lung! Românii sunt nevoiți să petreacă multe ore la volanul autoturismului, mai ales dacă aleg rute ocolitoare, unde șoseaua este mai bună.

Pentru a ajunge în Turcia, trebuie să treci pe la vecinii bulgari. Ei bine, nici ei nu stau senzațional la capitolul drumuri asfaltate. Românii care se feresc să-și strice mașinile din cauza gropilor, aleg un drum mai lung spre Istanbul, dar mai sigur. Alexandru a vrut să aibă parte de o vacanță scurtă în orașul întins pe două continente, așa că și-a luat familia și a plecat la drum. Pentru că a fost prima dată când au mers în Istanbul cu mașina, el a cerut recomandări privind traseul.

Mâine seară vreau să merg câteva zile prin Istanbul, însă până acum am fost doar cu avionul. Puteți să îmi spuneți ceva de acest traseu? A mers cineva pe aici? Mie mi l-a recomandat un prieten care merge regulat în Turcia, poate chiar lunar. Am văzut că este mai lung puțin decât variantele clasice, dar eu știu cum este drumul până pe litoralul bulgăresc și nu arată încurajator, cel puțin partea de la Ruse la Autostrada A2”, se arată în postarea făcută de român, pe grupul de Facebook – Forum Turcia .

CITEȘTE ȘI: CE A PĂȚIT O FAMILIE DE ROMÂNI CARE A MERS ÎN VACANȚĂ ÎN TURCIA: ”CEL MAI ȘOCANT LUCRU A FOST…”

CITEȘTE ȘI: PREȚURILE S-AU DUBLAT ÎN GRECIA FAȚĂ DE ANII TRECUȚI! CÂT A AJUNS SĂ COSTE O BERE LA O TAVERNĂ DE PE LITORALUL ELEN

Alexandru a condus aproape 10 ore către Istanbul și le-a explicat tuturor ce rută a ales. Din fericire, în vamă nu a petrecut prea mult timp, iar drumul a fost foarte liber. De asemenea, bărbatul a precizat că mașina cu care a mers în Turcia este înscrisă pe firmă. În acest caz, el a avut nevoie de o împuternicire clasică, tradusă atât în limba engleză, cât și-n turcă.

„Update: am plecat dimineață la 6:30 din București. Am prins schimbul de tură la vama Ruse unde am așteptat 25min. Drumul a fost foarte foarte liber și bun pe ruta Ruse- Veliko-Gurkovo-Stara Zagora-Dimitrovgrad (direcția Haskovo A4)- Kapitan Andreevo – Edirne.

La vamă am stat 15-20 min maxim cu toate verificările. Am ajuns în Sultanahmed la ora 16:00 (am prins ora de vârf) cu câteva opriri pentru copil.

PS: mașina este pe firmă și am făcut împuternicire clasică în word în Engleză / Turcă (model online) semnată și ștampilată de mine”, a scris bărbatul, la scurt timp după ce a ajuns la destinație.