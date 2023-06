Câți ani are, de fapt, soția lui Cătălin Bordea, câștigătorul America Express. Diferența reală de vârstă dintre cei doi nu este substanțială

Cătălin Bordea se poate considera un bărbat norocos, căci se iubește de ani buni cu Livia, soția lui. Cei doi s-au cunoscut în 2012, iar de atunci sunt de nedespărțit. Bineînțeles, excepție a fost competiția America Express, unde comediantul a plecat cu Nelu Cortea, iar la final au ieșit învingători. Și în acest caz, bruneta i-a fost aproape iubitului ei și l-a susținut de la mii de kilometri depărtare.

Cătălin și Livia Bordea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni. S-au cunoscut în 2012, iar de atunci nimeni și nimic nu i-a despărțit. Doar emisiunea America Express a „intervenit” în cuplul celor doi amorezi, căci Bordea a fost plecat cu Nelu Cortea în aventura vieții lor. După o lungă perioadă în care au stat peste Ocean, comediantul și amicul său au reușit să se întoarcă pe meleaguri românești cu marele premiu. Bineînțeles că, și-n aceste momente, Livia i-a fost aproape lui Cătălin și l-a susținut necondiționat.

Ce diferență de vârstă este între Cătălin Bordea și Livia

Deși s-au cunoscut în 2012, Cătălin și Livia s-au căsătorit civil în 2014. Cinci ani mai târziu, cei doi îndrăgostiți aveau să-și jure iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Au făcut pasul cel mare alături de familie, rude și prietenii apropiați. „Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi dă energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei”, povestea Cătălin Bordea, în cadrul emisiunii lui Capatos.

Bordea are 38 de ani, iar soția lui 33 de ani. Diferența de vârstă este mică, de doar 5 ani. Acum ceva vreme, omul de televiziune a dezvăluit, în fața tuturor, cum a cunoscut-o pe femeia vieții lui. Cătălin o urmărea pe rețelele de socializare de un an, însă tot tânăra a făcut primul pas.

”Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?’ și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, mărturisea Bordea, în trecut, la Antena Stars.