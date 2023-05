Câți bani a ajuns să facă Anca Serea din munca pe internet. Soția lui Adrian Sînă câștigă o avere

Anca Serea este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei activitățile din viața de zi cu zi. Tot de pe internet, vedeta își câștigă și banii. Soția lui Adrian Sînă a ajuns să aibă un venit frumos din postatul pe Instagram!

Anca Serea este una dintre vedetele de la noi, care face ravagii pe Instagram. Soția lui Adrian Sînă este foarte activă pe internet, unde este urmărită de sute de mii de oameni. Numai pe platforma precizată are aproape 500.000 de internauți, care sunt la curent cu postările ei. Și munca pe internet este un job full-time! Asta pentru că celebra mămică își petrece timpul pe rețelele de socializare, unde postează diferite campanii publicitare și nu numai.

Anca Serea face mii de euro lunar din Instagram

Într-un interviu acordat recent pentru Metropola TV, Anca Serea a dat din casă și a vorbit pe șleau despre câți bani câștigă din Instagram. Fosta prezentatoare susține că a ajuns să facă peste 100.000 de euro pe an din mediul online. Asta înseamnă că Anca Serea se alege cu circa 8.300 de euro în fiecare lună, adică 40.000 de lei.

„Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez.

Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult?”, a spus vedeta, la TV.

Cum a ajuns să câștige atâția bani

Anca Serea a recunoscut că nu are tarife fixe pentru proiectele pe care le face pe internet, însă acceptă cam tot ce i se propune. Influencerița se simte recunoscătoare pentru fiecare campanie online în parte, așa că nu se uită la bani.

„Eu nu am niște tarife fixe, eu accept în general toate proiectele care mi se propun pentru că sunt super recunoscătoare fie că sunt pe o sumă mai mică sau mai mare.

Dar da, sunt proiecte care sunt foarte bănoase și proiecte mai puțin. Nu o fac pentru bani, cred că lucrurile s-au legat și e un mare avantaj”, a mai spus soția lui Adi Sînă.