Câți bani a cheltuit Ioana Tufaru la mare, la Costinești. Prețul plătit pentru o noapte de cazare

Două săptămâni la mare înseamnă relaxare totală și bună dispoziție permanentă. Așa s-a întâmplat și în cazul Ioanei Tufaru, aceasta petrecând zile frumoase de vacanță, la Costinești, alături de familie.

Ioana Tufaru a ales stațiunea Costinești ca locație pentru petrecerea concediului fiindcă este destinația aleasă de foarte mulți tineri, iar atmosfera este una excelentă. Și, nu în ultimul rând, pentru ca Luca, așa cum spune Ioana, să nu fie privat de nicio bucurie a copilăriei sale.

“Ne place enorm aici, la Costineşti, unde sunt mulţi tineri şi atmosfera este frumoasă. Luca adoră să facă tot felul de forme în nisip şi să se bălăcească la malul mării. Vă daţi seama că noi mai mult de dragul lui venim pe litoral, pentru că nu vrem să fie privat de nicio bucurie a copilăriei. Noi suntem fericiţi şi ne distrăm prin ochii lui, când vedem cât de mult îi place la mare”, a declarat Ioana.

Totuși, au fost destule voci care au întrebat de unde are Ioana bani pentru a petrece două săptămâni pe litoral. Fiica Andei Călugăreanu a explicat, însă, de nenumărate ori că este colaborator la Teatrul Evreiesc, soțul ei lucrează în domeniul salubrității, copilul primește o alocație de la stat și, în plus, Ioana încasează, lunar, și un ajutor social de la stat.

Cât a costat o noapte de cazare

În ceea ce privește cele două săptămâni petrecute la Costinești, Ioana a declarat că a plătit 75 de lei pentru o noapte de cazare și, în total, a cheltuit, alături de familie, 2.000 – 2.200 pentru a se relaxa.

“Am explicat de o mie de ori cu ce ma ocup eu, cu ce se ocupa Ionut, ce venituri avem si asa mai departe desi n-ar fi trebuit sa ma justific in fata nimanui. Facem sacrificii sa mergem la mare, pentru Luca in primul rand, ca noi nu tineam mortis sa ajungem pe litoral. Sa stiti ca exista si cazari ieftine si daca esti cumpatat iti permiti un concediu la mare si cu un buget restrans. Noi am platit cazarea 75 de lei pe noapte, la o pensiune, ne-am cumparat alimente de la supermarket si, din cand in cand, am mancat la terase de tipul “impinge tava”, unde preparatele sunt bune. A, si am stat frumos pe prosop sau pe cearceaf la plaja, nu am inchiriat sezlong. Cred ca am cheltuit in jur de 2000-2200 de lei”, a spus Ioana pentru wowbiz.ro.