Câți bani a făcut Alina, după ce a strâns toate ambalajele cu SGR de la pelerinii raclei Sf. Parascheva

O femeie din Iași, a strâns toate ambalajele cu SGR lăsate în urmă de oamenii care au participat la cel mai mare pelerinaj ortodox din România, la racla Sfintei Parascheva. Alina este o mamă care își crește singură copilul, iar această variantă i s-a părut cea mai potrivită pentru a avea grijă de băiatul ei.

Nevoia a împins-o pe Alina T. să apeleze la garanția ambalajelor reciclabile pentru a-și putea crește copilul de 12 ani. Din cauza faptului că nu are un venit stabil, ea a început să strângă PET-uri lăsate în urmă de pelerinii raclei Sfintei Parascheva. Astfel că, timp de câteva zile, femeia a umblat pe străzi și a reușit să adune sute de recipiente reciclabile, conform cotidianului Bună Ziua Iași.

Alina a explicat situația în care a ajuns, iar greutățile și creșterea unui copil de una singură au împins-o să recurgă la această idee de a aduna sticlele oamenilor pentru garanția de 50 de bani pe care o ia pe fiecare sticlă.

„De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, a spus Alina, conform sursei citate.