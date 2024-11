Câți bani a făcut Emil Mitrache cu rolul din „La Bloc”, de fapt: „Am reușit să cumpăr o...”

Emil Mitrache a dat lovitura cu serialul „La Bloc”, pe care toți românii îl urmăreau în anii 2000. A mers totul ca pe roate o perioadă bună, iar rolul său era iubit de telespectatori. Îl interpreta pe „Americanu`” și toți rămâneau cu gura căscată atunci când el își intra în personaj. După ani buni pe sticlă, el s-a retras treptat. A pus actoria pe planul doi, iar acum se ocupă cu altă meserie. Cât de mult a avut de câștigat Emil Mitrache din serialul „La Bloc”?

Emil Mitrache a făcut furori pe vremea când juca în serialul „La Bloc”. În anii 2000, producția rupea orice top, căci timp de 13 sezoane telespectatorii au stat cu ochii lipiți de micile ecrane, să nu cumva să rateze vreun episod. A fost un serial reușit pentru acele vremuri, iar actorii care au avut un rol în el s-au bucurat de multă faimă. Printre care și „Americanu`”.

Mulți s-au întrebat de-a lungul timpului dacă s-a îmbogățit în urma rolului său din serialul „La Bloc”. Emil Mitrache a dat cărțile pe față și a vorbit despre banii câștigați din actorie.

„N-aș putea spune că m-am îmbogățit. La cât de mult am muncit atunci, era un câștig decent. Era foarte obositor. Primeam textul în acea dimineață și învățam scenele pe loc. Cine nu a încercat niciodată, să încerce și să vedem cât cere.

L-aș întreba și pe Bobonete cât ia pe rol. A fost mai bine pentru noi, că filmam și două episoade pe zi. Nu m-a îmbogățit, dar am putut să fac niște economii, eram și singur atunci, nu aveam cheltuieli cum am în ziua de astăzi cu doi copii și am putut să îmi iau și eu o casa. M-am ferit și am zis Doamne ajută că nu am făcut credit în viata asta”, a spus Emil Mitrache, în emisiunea lui Denise Rifai.