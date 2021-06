Câți bani a luat Adrian Minune azi-noapte pentru o singură dedicație! Vica Blochina a filmat totul

Sera trecută a fost petrecere mare în Snagov. Mai multe nume de pe scena mondenă s-au adunat pentru a sărbători o zi de naștere, iar cel care a întreținut atmosfera a fost chiar Adrian Minune. Bineînțeles că nu au lipsit dedicațiile, iar Vica Blochina a filmat-o pe una dintre ere.

Petrecere mare în Snagov, lume bună, preparate alese și distracție la cote maxime. Atmosfera a fost una incendiară și a fost întreținută chiar de Adrian Minune. Acesta a ridicat invitații în picioare și a avut grijă ca toată lumea să fie pe ringul de dans. Printre invitați s-a numărat și Vica Blochina.

De la o asemenea petrecere nu puteau să lipsesc dedicațiile speciale. Vica Blochina a postat pe contul său de Instagram mai multe filmulețe de la petrecere, iar în unul dintre ere apare chiar sărbătoritul care face o dedicație specială. Acesta a scos din buzunar 700 de lei pe care i i-a dat manelistului. Șirul dedicațiilor a continuat, iar invitații s-au întrecut pentru a ajunge la manelist.

Ce mai mare sumă câștigată de Adrian Minune la un eveniment

Toată lumea știe că onorariul maneliștilor de top este unul destul de mare, iar Adrian Minune a confirmat acest lucru. Recent, manelistul a dezvăluit care a fost cea mai mare sumă pe care a câștigat-o pentru o contare.

Se pare că este vorba despre 60.000 de euro, atât a primit într-o seară Adrian Minune pentru un spectacol susținut în America în anul 2002.

„A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari. Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a declarat Adrian Minune.

