Câți bani a reușit să strângă Marian, după ce a lucrat toată vara ca ospătar pe litoral

Chiar dacă a fost o vară ploioasă, iar sezonul părea compromis, românii nu au renunţat la mare. „Aproximativ 1.600.000 de turişti au vizitat litoralul românesc în această vară. Gradul de ocupare a fost peste 90%„, explică Cristina Bârca, director executiv resort.

Hotelierii şi patronii de restaurante spun că, faţă de anii trecuţi, vaucherele de vacanţă au făcut diferenţa. „Am avut momente în care n-am putut face faţă din toate punctele de vedere. Veneau buluc. A fost foarte bun sezonul comparativ cu alţi ani. Când am tras linie lucrurile au fost chiar foarte ok„, a transmis Tiberiu Tuhașu, director restaurant.

A fost bine şi pentru angajaţi. Raluca este studentă în anul 4 la inginerie, iar pe timpul verii a lucrat ca ospătar într-un restaurant din Mamaia. „Ţinând cont de faptul că a fost cât de cât treabă, să zic aşa, acum, calculând să zic undeva la 10000 de lei şi mă gândesc că a fost bine, făcând comparaţie cu anii trecuţi, chiar a fost o vară productivă„, spune Raluca.

„Șpaga a fost în general destul de mare, clienţii mulţumiţi de noi, foarte darnici, în jur de 15000 de lei am adunat vara asta„, spune Marian, care a lucrat ca ospătar.

Turiştii au ajuns în număr mare pe litoral şi pentru că au fost introduse mai multe zboruri până la Constanța. ”Au fost peste 5000 de israelieni prezenţi pe litoral, de asemenea, ca şi noutate pentru anul acesta, peste 1500 de turişti sosiţi din Estonia„, a explicat Aurelian Marin, manager agenţie de turism.

Şi în staţiunea Băile Felix, hotelurile au fost pline ochi. „Un prim record ar fi faptul că timp de 15 săptămâni la rând am avut un grad de ocupare de peste 100%, iar numărul turiştilor care ne-au călcat pragul a fost de 230.000 de persoane. Un record interesant ar fi volumul de alimente pe care le-au consumat aceşti turişti, în jur de 1000 de tone pe lună„, explică Cristian Tăut, PR managerul unui hotel.

Faţă de anul trecut, numărul vizitatorilor a crescut cu 17%, iar încasările au crescut de la 3,5 la 4,5 mil de euro.