Câți bani are, de fapt, Cătălin Botezatu: ”Averea este viața pe care o ai”

Despre averea lui Cătălin Botezatu (56 de ani) s-au speculat multe, însă adevărul abia acum a ieșit la iveală. Celebrul designer a scos ”asul din mânecă” și a spus lucrurilor pe nume.

Deși acum este prezent în topul celor mai renumiți designeri, succesul l-a atins prin multă trudă, dezamăgiri și eșecuri. A pierdut sume mari de bani, însă a rămas ferm pe poziție, nu a clacat și a continuat să muncească pentru visul lui.

Vezi și: „DE CE NU TE-AI F*&%# CU UN ITALIAN?” + REACȚIA FEMEII. E DECLARAȚIA ANULUI! CĂTĂLIN BOTEZATU SPUNE CĂ AJUNGEA MILIONAR DIN MODĂ DACĂ MAMA LUI …

”E bine știut faptul că am avut o perioadă foarte grea în viața mea, eram la început, foarte tânăr, și am pierdut sume foarte mari de bani. Alți oameni în aceste situații pot claca, pe mine m-a întărit acea perioadă.

Am făcut atunci o selecție drastică a oamenilor din preajma mea, aveam alături oameni care s-au dovedit a fi falși. M-a motivat foarte tare această perioadă, m-a făcut să lupt, m-a întărit și m-a făcut să doresc să demonstrez că mă pot ridica și că pot fi din ce în ce mai bun. În afară de părinții mei, în acele momente nu mi-a fost nimeni alături.

Cătălin Botezatu: ”Averea este viața pe care o ai”

În cadrul uni interviu, Cătălin Botezatu a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit despe averea lui. Își poate permite orice aroganță, însă, odată cu vârsta, a realizat că adevărata avere nu constă în numărul banilor din cont ci în calitatea vieții pe care o are.

Dacă ar fi să ”tragă linie”, designerul se consideră bogat datorită tărilor pe care le-a vizitat, culturilor pe care le-a cunoscut, cărților pe care le-a citit, dar și a oamenilor pe care a avut ocazia să-i întâlnească.

”Banii trebuie investiți cu cap, într-un domeniu sigur pe care să îl cunoști și să îl verifici. Dar de la o anumită vârstă realizezi că adevărata avere este viața pe care o ai; ce vezi, unde călătorești, ce citești. Am ales să cheltuiesc pentru mine.

La începutul vieții mele, am citit foarte mult și acum merg pe cursul acelor lecturi, să descopăr dacă ceea ce am citit este real. Mă pot lăuda că sunt bogat pentru că am vizitat întreaga planetă, am văzut toate zonele interesante ale lumii, uneori și de 11 ori. Asta este cea mai mare bogăție, să cunoști oameni, culturi diferite.”, a continuat Cătălin Botezatu.

Este plecat mai tot timpul, însă atunci când revine în țară, Botezatu se retrage cu drag în propria casă, casă la care a visat dintotdeauna.

”Mai am un apartament foarte cochet, romantic, care s-a transformat în timp într-un mare dressing, motiv pentru care poartă denumirea de „casa-dulap. (zâmbește) Acum locuiesc într-o casă în apropierea unui lac. Întotdeauna mi-a plăcut să am o priveliște superbă de la fereastră.

Dar cred că în ultimii doi ani am reușit să stau acasă, cumulat, două luni. În restul timpului, am fost plecat. Ceea ce am în fiecare casă, inevitabil, sunt plantele” a concluzionat designerul pentru Viva.