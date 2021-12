Câți bani câștigă Ana Morodan în fiecare lună: „Nu vreau să frustrez pe nimeni”

Ana Morodan este unul dintre cei mai urmăriți influenceri din România. În vârstă de 36 de ani, blondina se bucură de un succes răsunător în lumea afacerilor, din acest motiv şi veniturile sale sunt pe măsură. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta a dat detalii despre câștigurile care îi intră în conturi lunar.

Ana Morodan este blogger, influencer, antreprenor şi reuşeşte cu succes să se ocupe de fiecare activitate în parte. Vedeta a dezvăluit faptul că a lăsat avocatura pentru antreprenoriat și astăzi câștigă suficient cât să ducă o viață liniștită şi împlinită.

Influencerita a fost invitată recent în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, acolo unde a răspuns sincer la cele mai dificile întrebări despre viaţa sa.

Ce venituri lunare are Ana Morodan

Întrebată despre banii pe care îi câştigă în fiecare lună, blondina nu a dorit să spună sume fixe, explicând în acelaşi timp faptul că nu îşi doreşte să creeze frustrări cu răspunsul ei.

Totodată, aceasta a recunoscut faptul că își poate permite orice capriciu.

”Nu vreau să frustrez pe nimeni”

„O să refuz să răspund, pentru că nu contest ce fac ceilalți invitați sau celelalte femei, mi se pare contrar creșterii mele să vorbesc despre sume fixe, câți bani am sau cât costă bijuteriile mele la televizor. Nu vreau să frustrez pe nimeni. În plus, acum sunt antreprenor, am multe businessuri online. Fac niște bani mulțumitori pentru mine care îmi doresc să fac bani, nu niște bani. Bani care îmi sunt ok pentru mine. Eu vreau să fac bani mulți. Să zicem că pot direct să merg de la această emisiune la aeroport, să plec la Paris la Ritz și să stau acolo două zile și să nu ies din cameră.”, a declarat Ana Morodan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Influencerita a mai adăugat că ea câștigă suficienți bani încât să nu îi lipsească nimic, nici măcar liniştea de care are nevoie.

„Pot să-mi cumpăr cam tot ce-mi doresc, inclusiv liniștea. Totul are un preț trebuie doar să știi cum să negociezi. Principiul meu în viață e că mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă. Dacă tot avem de plâns că viața înseamnă și sus și jos, dacă e să plâng, eu trebuie să plâng în lux.”, a mai dezvăluit Ana Morodan în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

