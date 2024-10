Câți bani câștigă Andra și Cătălin Măruță, de fapt. Cu atâta bogăție își permit orice lux!

Andra și Cătălin Măruță sunt unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz. Amândoi au atins culmile succesului în domeniile diferite în care activează, după ce au luat-o împreună de la zero. Acum, ei se pot mândri cu niște cariere de invidiat, dar și cu familia minunată pe care și-au construit-o. Totuși, pe lângă aceste cariere, cei doi încasează sume frumușele și din alte afaceri. Iată câți bani câștigă, de fapt!

Pe lângă faptul că sunt niște soți care se înțeleg foarte bine, Andra și Cătălin Măruță sunt și parteneri de afaceri. Startul în lumea divertismentului l-au avut în timpul adolescenței, iar acum se uită înapoi și realizează că efortul a meritat, spune prezentatorul TV.

Cei doi trăiesc, alături de David și Eva, într-o vilă de aproximativ un milion de euro. De asemenea, pe lângă meseria de prezentator care l-a consacrat, Cătălin Măruță are propriul podcast pe canalul său de Youtube, iar Andra nu câștigă bani doar din muzică, concerte și piese, vedeta făcând parte din juriul emisiunii „Românii au Talent”.

„Eu și Andra am lucrat de când eram adolescenți, să știi. Unii poate au primit de la părinți ajutor ca să înceapă cu dreptul, ceea ce este, desigur, minunat: să îți dăruiască o casă, o mașină, să te ajute să găsești un loc de muncă. Dar noi am obținut totul singuri, muncind foarte mult, când alții de vârsta noastră poate mai mult se distrau. Apreciem cu atât mai mult ce avem astăzi când știm ce greu am construit, dar și ce ușor am putea pierde totul”, a mărturisit Cătălin Măruță pentru Viva.